Llarena monte en ERC1 Junior avec une Citroën C3 R5 aux couleurs du Rallye Team Spain

Efrén Llarena va avoir l'opportunité de prouver son talent au volant d'une Rally2 dans le cadre du Championnat FIA ERC1 Junior en 2020.

Après avoir décroché un double titre ERC3/ERC3 Junior en 2019, le pilote de 24 ans s'est assuré d'une campagne complète sur une Citroën C3 R5 préparée par Sports&You.

Il sera soutenu par Citroën Racing et le Rallye Team Spain né d'une initiative de la RFEDA (Real Federación Española de Automovilismo). Sara Fernández sera sa copilote.

Un Llarena heureux et fier se tourne vers 2020

“Je suis très content que ce projet devienne réalité, et, en même temps, très fier du soutien de Citroën Racing”, dit Llarena.“Au final, nous avons l'opportunité de disputer une saison complète dans la catégorie principale de l'ERC, avec une voiture de type R5 : une Citroën C3 R5 aux couleurs du Rallye Team Spain et préparée par Sports&You.”

De l'intensité à l'excitation

“Les derniers mois ont été assez intenses, mais, grâce au soutien de tous mes sponsors, nous avons été en mesure de bâtir cet excitant projet. Comme d'habitude, Sara et moi donnerons tout ce que nous avons pour viser les premières places en ERC.”

De la filière nationale à la catégorie reine de l'ERC

Mécanicien qualifié, Llarena a intégré l'ERC en 2018, en récompense pour avoir remporté le titre Beca Júnior R2. Il s'est classé troisième de l'ERC3 Junior cette année-là, avant de coiffer la couronne – et celle de l'ERC3 en prime – la saison suivante. Pour ces deux campagnes, il pilotait une Peugeot 208 R2 de Mavisa Sport avec, déjà, Sara Fernández à ses côtés.

Quid de la récompense prévue ?

La récompense offerte à Llarena pour avoir remporté la catégorie ERC3 Junior soutenue par Pirelli en 2019 était de deux participations en ERC sur une ŠKODA Fabia de type Rally2 engagée par Motorsport Italia. Bien que Motorsport Italia fasse toujours partie intégrante de l'ERC après avoir aligné de nombreux jeunes talents, un accord a été trouvé, en raison de l'alliance entre Llarena et Citroën Racing, pour permettre au nouveau promu en ERC1 Junior de disposer d'une Citroën C3 R5 alignée par Sports&You.

