Efrén Llarena a été le meilleur des membres de l’ERC-MICHELIN Talent Factory, programme d’encouragement pour les jeunes stars du Rally2, en terminant quatrième au Rallye de Liepāja.

L’Espagnol a été en pleine forme tout au long du week-end letton, terminant même la première étape à la troisième place du classement général.



Miko Marczyk, membre de l’ERC-MICHELIN Talent Factory le plus performant lors du 77e Rallye ORLEN de Pologne le mois dernier, s’est classé sixième au général. Erik Cais a pris la huitième place, Simone Tempestini la dixième et Grégoire Munster a terminé cette épreuve rapide sur terre en 17e position après plusieurs ennuis.



« C’est sûr que nous sommes très heureux, c’est seulement notre deuxième course avec cette voiture et seulement notre troisième course sur terre avec une R5 [Rally2] », a déclaré Llarena, pilote du Rallye Team Spain.« Les performances sont vraiment bonnes. Le premier jour, nous avions un petit avantage avec l’ordre de départ, mais pas aujourd’hui [samedi]. [Au contraire], nous avons balayé la route et nous nous battions avec Lukyanuk, Breen ou Mikkelsen – et c’est bien pour progresser. »



Classement des membres de l’ERC-MICHELIN Talent Factory au Rallye de Liepāja



4 Efrén Llarena (ESP)/Sara Fernándes (ESP) Škoda Fabia Rally2 Evo

6 Miko Marczyk (POL)/Szymon Gospodarczyk (POL) Škoda Fabia Rally2 Evo

8 Erik Cais (CZE)/Jindřiška Žáková (CZE) Ford Fiesta Rally2

10 Simone Tempestini (ROU)/Sergiu Itu (ROU) Škoda Fabia Rally2 Evo

17 Grégoire Munster (LUX)/Louis Louka (Bel) Hyundai i20 R5



Classement des membres de l’ERC-MICHELIN Talent Factory au championnat ERC



3 Miko Marczyk (POL) 41 points

5 Efrén Llarena (ESP) 37

8 Erik Cais (CZE) 21

14 Simone Tempestini (ROU) 7

