Llarena promu en ERC Junior U27 après des ajustements de chronos

Efrén Llarena a fait appel avec succès de son chrono ajusté dans la dernière spéciale de vendredi sur le Rallye Azores Airlines, gagnant près d'une minute et demie et retrouvant la troisième place en ERC Junior Under 27 (moins de 27 ans).

Tomasz Kasperczyk était sorti de la route dans Sete Cidades, bloquant la spéciale et entraînant sa neutralisation. Llarena, sur la Peugeot 208 R2 du Team Rallye Spain, avait été le dernier à tomber sur la voiture immobilisée, perdant plusieurs minutes.



Le chrono de Llarena a initialement été légèrement réajusté, basé sur son propre premier passage dans cette spéciale. Cependant, il avait souffert d'une crevaison dans cette ES6, perdant plus d'une minute sur ses rivaux en ERC Junior U27.



Ayant réexaminé le premierrunde Llarena dans Sete Cidades et tenu compte du souci qu'il y avait rencontré, les officiels ont décidé d'abaisser encore son chrono du second passage, lui octroyant un résultat identique à celui du leader de l'ERC Junior U27, Mārtiņš Sesks, en 18m22.1s.



Dávid Botka, José Pedro Fontes, Ricardo Teodósio, Carlos Vieira, Orhan Avcioğlu et Tamara Molinaro ont tous bénéficié d'une seconde salve d'ajustements, se voyant attribuer le temps jugé plus représentatif de Griebel en 17m30.3s. Dans le cas de Molinaro, c'est plus d'une minute qui lui a été rendue par rapport au temps de 18m44.8s défini dans un premier temps.