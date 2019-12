Llarena remercie la fédération espagnole de son soutien en ERC

Efrén Llarena a célébré son deuxième titre en FIA European Rally Championship* à l'ERC Awards Ceremony en Hongrie le mois dernier, en remerciant la fédération espagnole, la RFEDA (Real Federación Española de Automovilismo), de son soutien indéfectible.

Llarena a participé aux deux dernières saisons d'ERC via l'initiative Rallye Team Spain, qui a financé sa progression depuis son titre national jusqu'à son sacre au niveau international, grâce à une alliance avec Eurosport Events, promoteur de l'ERC.



Après avoir reçu ses trophées de champion ERC3* et ERC3 Junior lors de l'ERC Awards Ceremony à Budapest, Llarena a déclaré : “C'est une sensation incroyable car la saison a été très longue et nous avons travaillé très dur ces deux dernières années pour être ici. Nous avons le soutien de la fédération espagnole, qui nous a beaucoup aidés, et nous avons gagné. Je veux les remercier.”



La récompense de Llarena pour son titre en ERC3 Junior, championnat soutenu par Pirelli, consiste de deux rallyes au volant d'une Motorsport Italia ŠKODA Fabia R5 avec des pneus Pirelli lors du FIA ERC1 Junior Championship 2020, mais l'on espère que le pilote de 24 ans rassemblera le budget nécessaire pour une campagne complète en ERC avec sa copilote de longue date, Sara Fernández.



*Sujet à la confirmation des résultats par la FIA

