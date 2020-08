Llarena satisfait de ses progrès en ERC1 Junior

-

Efrén Llarena, champion junior ERC3 et pensionnaire du Rallye Team Spain, se dit "satisfait des progrès" qu'il réalise pour sa première saison de compétition dans le haut du classement du Championnat européen des rallyes de la FIA.

Sur le Rallye Liepāja, au début du mois, Llarena et sa copilote Sara Fernández ont terminé à la quatrième place de l'ERC1 Junior et à la huitième place du classement général des pilotes inscrits à l'ERC pour ce qui était leur première sortie sur une épreuve sur terre à grande vitesse au volant de leur Citroën C3 R5.



"Nous sommes satisfaits de notre progression, c'était difficile pour nous, c'est le premier rallye sur terre pour nous", a déclaré Llarena. "Nous avons beaucoup appris, le premier jour nous n'avons pas bien maîtrisé notre sujet, mais le deuxième jour nous avons changé les réglages et tout fonctionnait bien".

