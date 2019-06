Llarena s’attend à une rude adversité en ERC Junior

Efrén Llarena s'attend à une lutte “très difficile” dans sa quête d'augmenté son avance au Championnat FIA ERC3 Junior, tellement est élevée la vitesse de ses rivaux.

Llarena mène la catégorie soutenue par Pirelli depuis sa victoire dans la manche d'ouverture, le Rallye des Açores en mars.

Mais le pilote du Rally Team Spain a admis un manque de rythme le mois dernier au Rallye de Liepāja – où Sindre Furuseth lui a repris 20 points – et il est très conscient que toute baisse de forme doit être rapidement inversée pour garder ses espoirs de titre, en commençant dès le 76e Rallye PZM de Pologne ce week-end.

“On va essayer de gagner pour faire un pas en avant au championnat, mais on sait que ça va être très difficile car il y a beaucoup d'autres pilotes rapides en ERC Junior”, dit Llarena, qui a manqué de peu remporter l'ERC3 Junior en Pologne, aux dépens de Tom Kristensson, en septembre dernier.

“L'année dernière, on a fait de notre mieux pour le rattraper”, poursuit-il. “On a perdu quelques secondes au début mais à la fin, on avait un très bon rythme et on le remontait seconde après seconde. Au final, ça n'a pas suffi mais j'espère qu'on pourra être encore plus rapides cette année.”

