Llarena veut relancer sa conquête du titre ERC3 Junior

Efrén Llarena a promis de revenir plus fort quand la chasse au titre FIA ERC3 Junior se poursuivra en Pologne, le mois prochain.

L’Espagnol, leader du championnat, a dû se contenter d'une cinquième place dans la catégorie soutenue par Pirelli au Rallye de Liepāja, la semaine dernière, après avoir été incapable de suivre avec constance le rythme du quatuor de tête emmené par Ken Torn sur une Ford Fiesta R2.

“J'ai essayé d'attaquer et d'atteindre le podium mais c'était impossible pour nous parce qu'on n'avait pas la vitesse pour ça”, a dit le pilote de la Peugeot 208 R2 du Rally Team Spain, qui a eu 24 ans dimanche. “Ce n'était simplement pas mon rallye mais on a la Pologne le mois prochain et espérons qu'on sera de retour en meilleure forme.”

