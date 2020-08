L’organisateur du Rallye ERC de Liepaja félicité pour sa réponse à la COVID-19

-

L’organisateur du Rallye Liepāja, RA Events, a été largement salué pour sa gestion de la situation liée à la pandémie de COVID-19.

En plus d’effectuer un certain nombre de contrôles sanitaires et d’hygiène sur sa manche du Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA, la société lettone a mis en place un programme de tests rigoureux, approuvé par le gouvernement.

Ce programme exigeait des parties prenantes qu’elles arrivent en Lettonie avec un résultat de test négatif et qu’elles soient soumises à un contrôle supplémentaire à leur arrivée dans un laboratoire spécialisé. Les personnes testées devaient s’isoler pendant qu’elles attendaient leurs résultats.

Des désinfectants pour les mains et des points de contrôle de la température ont été installés à de nombreux endroits, tandis que le port de masques était obligatoire sur les principaux sites du rallye.

