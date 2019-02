Loubet confirme une campagne ERC 30 ans après le titre européen de son père

Pierre-Louis Loubet va s'embarquer pour une campagne dans le Championnat d'Europe FIA des Rallyes 2019, trente ans après que son père Yves a coiffé la couronne sur une Lancia Delta Integrale.

Âgé de 22 ans, Loubet Jr est confirmé pour l'ouverture de la saison, aux Açores, puis le Rally Islas Canarias, et pourrait s'attaquer à toutes les manches du championnat en fonction des résultats.

Pilotant une ŠKODA Fabia R5 de l'équipe française 2C Compétition, Loubet peut toujours compter sur le soutien d'OSCARO, leader mondial dans la vente en ligne de pièces automobiles d'origine et Official Series Partner de l'ERC.

“Ce sont deux rendez-vous géniaux [Açores et Canaries] et c'est génial aussi pour mon expérience”, dit le Corse qui sera éligible pour l'ERC1 Junior, catégorie des espoirs disposant d'une voiture de la catégorie R5. “Aux Açores l'année dernière, on a eu quelques problèmes de moteur après six kilomètres. Cela a été une grosse déception après le long voyage pour atteindre l'île, et c'est une des raisons pour lesquelles on revient cette année. Quand on est repartis le dernier jour, nos temps ont été bons sans aucune expérience. On a travaillé dur pour revenir cette année et je suis plus confiant de pouvoir faire un bon résultat.”

Loubet a effectué une brève séance d'essais de sa Fabia 2C Compétition et fera son premier vrai roulage dans la machine tchèque sur l'île de São Miguel qui accueillera ensuite le Rallye des Açores, couru sur terre, le lundi 18 mars.

Après ce Rallye des Açores du 21 au 23 mars, le pilote soutenu par la fédération française (FFSA) disputera donc le Rally Islas Canarias, sur asphalte, du 2 au 4 mai. Il mènera aussi en parallèle un programme partiel en championnat du monde.

Concernant la possibilité de prendre part à d'autres rendez-vous ERC, Loubet ajoute : “Ça dépend du résultat aux Açores et aux Canaries, mais c'est possible.”

Yves Loubet a pris 77 départs en Championnat d'Europe FIA des Rallyes et s'est imposé à quatre reprises sur la route du titre en 1989. Un accomplissement qui veut dire quelque chose pour son fils. “Si je pouvais remporter le titre ERC 30 ans après mon père, c'est sûr que ce serait très sympa”, dit ce dernier. “Je parlerai avec lui de faire plus de courses car ce serait un bel anniversaire.”

Si les Rallyes des Açores et des Canaries ne faisaient pas partie de son calendrier en 1989, Loubet Sr a disputé les deux épreuves dans le passé et a remporté la première en 1992.

The post Loubet confirme une campagne ERC 30 ans après le titre européen de son père appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.