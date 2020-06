Loubet et Sordo avec des Hyundai World Rally Cars sur les spéciales du Rally di Roma Capitale en ERC

-

Alors que plusieurs Hyundai i20 R5 viseront la victoire sur la manche italienne du Championnat d'Europe FIA des Rallyes, deux Hyundai i20 Coupe World Rally Cars sont prêtes à participer à la course de doublure des Rally Stars, aux mains de Pierre-Louis Loubet et Dani Sordo.

Mise en place par Max Rendina et son équipe de Motorsport Italia, organisateurs du Rally di Roma Capitale, la course des Rally Stars utilisera les mêmes spéciales entièrement asphaltées qui sont préparées pour défier certains des meilleurs pilotes européens lors du Rally di Roma Capitale. Celui-ci doit se dérouler du 24 au 26 juillet en tant que première manche des saisons ERC et CIR (championnat italien des rallyes).

Les pilotes inscrits en Rally Stars participeront à leur propre épreuve et ne figureront pas sur la liste des engagés, les ordres de départ ou le classement du Rally di Roma Capitale. Conformément au règlement, ils ne seront pas éligibles pour le titre ou les trophées du Rally di Roma Capitale, ni pour les points dans les championnat européen ou italien.

Après le dernier participant au Rally Stars, une voiture zéro supplémentaire parcourra chaque spéciale avant le départ de la première voiture disputant le Rally di Roma Capitale. Sous réserve de confirmation, il y aura un écart de 20 minutes entre la première voiture qui prendra le départ du Rally Stars et la première du Rally di Roma Capitale. Ce dernier, qui réunira certains des jeunes talents les plus brillants d'Europe, devrait connaître une forte participation.

Le Rally di Roma Capitale et le Rally Stars ont été planifiés pour inclure 18 spéciales sur une distance chronométrée supérieure à 200 kilomètres. Les deux événements seront basés à Fiuggi, au sud-ouest de Rome.

L'expérience la plus récente de Sordo en ERC remonte au Barum Czech Rally Zlín 2018, où il avait battu Miroslav Jakeš de 0,3s pour la troisième place dans un sprint palpitant, au volant d'une Hyundai i20 R5.

Loubet, dont le père Yves est devenu champion d'Europe en 1989, a fait ses débuts en ERC en 2015 avant de disputer quatre manches du Championnat ERC1 Junior entre 2018 et 2019, montant sur un podium de classe avec la cinquième place au classement général du Rally Islas Canarias la saison dernière.

Par ailleurs, Craig Breen et Callum Devine, un pilote junior de Hyundai Customer Racing, sont inscrits au Championnat d'Europe FIA des Rallyes 2020 sous les bannières respectives du Team MRF Tyres et de la Motorsport Ireland Rally Academy. Ils devraient tous deux participer au Rally di Roma Capitale sur des Hyundai i20 R5.

Des mesures strictes de distanciation sociale mises en place pour le Rally di Roma Capitale

Pilotes, équipes, membres du personnel, officiels, médias et spectateurs* peuvent s'inscrire pour obtenir leur carte d'accès gratuite au Rally di Roma Capitale via une nouvelle plateforme web développée par Motorsport Italia en partenariat avec ACI Sport.

Cela s'inscrit dans le cadre des efforts considérables déployés par l'organisateur du Rally di Roma Capitale, Max Rendina, et son équipe de Motorsport Italia, pour s'assurer que l'événement respecte les restrictions gouvernementales et autres directives. Plus d'informations sont disponibles ici : https://www.rallydiromacapitale.it/the-new-and-innovative-web-platform-to-regulate-access-to-the-rally-di-roma-capitale-is-now-ready/?lang=en

*La procédure de demande de laissez-passer pour les spectateurs sera annoncée dès que la réglementation COVID-19 le permettra.

Photos : Dani Sordo (action) et Craig Breen (portrait), tous deux pilotes Hyundai Motorsport

