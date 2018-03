Loubet prêt pour l’ERC après de bons essais

Pierre-Louis Loubet dit se “sentir prêt” pour ses débuts en Championnat FIA ERC Junior Under 28 après avoir piloté pour la première fois la Hyundai i20 R5 du BRC Racing Team lors des essais précédant le Rallye Azores Airlines (lundi).

Loubet, fils du champion d'Europe 1989 Yves, est passé à la voiture coréenne en délaissant la Ford Fiesta R5 avec laquelle il courait la saison dernière.



“Nous apprenons beaucoup la première fois avec la voiture, bien sûr”, dit le Corse.“Nous changeons beaucoup de choses pour l'adapter à mon pilotage. J'espère me sentir prêt dès la première spéciale du rallye, afin d'être en mesure de lutter pour la première position.”



Concernant son objectif pour le week-end, le pilote du Team OSCARO précise :“Nous voulons finir au minimum sur le podium de l'ERC Junior U28, et s'il est possible d'être sur le podium général, ce sera le but.”



Photo:Chris Rawes/RawCast Media