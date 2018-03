Loubet rapide mais malchanceux en ERC Junior U28

Pierre-Louis Loubet s'est montré rapide mais a manqué de chance sur le Rallye Azores Airlines la semaine dernière, où le Français soutenu par OSCARO faisait ses débuts dans le Championnat FIA ERC Junior Under 28 (moins de 28 ans).

Pilotant une Hyundai i20 R5 pour le BRC Racing team, Loubet était attendu dans la lutte en tête de la catégorie mais un pépin mécanique l'a forcé à abandonner dès le jeudi après-midi.



Il était cependant dans le rythme quand il est reparti samedi, signant plusieurs chronos impressionnants en compagnie de son copilote et compatriote Vincent Landais.



“Le dernier après-midi a été bon côté chronos et je suis content de ce que j'ai appris sur ce rallye”, a dit Loubet dont le père, Yves, a remporté le titre ERC en 1989.“Notre performance n'a pas été trop mauvaise pour une première fois ici, et quand nous reviendrons l'année prochaine, je serai bien meilleur, c'est sûr.”



Concernant son retrait de jeudi, Loubet a expliqué :“Je ne sais pas pourquoi, mais je n'avais plus de puissance et j'ai dû m'arrêter. C'était la première course avec la voiture et engranger le maximum d'expérience est important, ce n'était donc pas un bon feeling pour commencer. J'ai passé le vendredi à l'hôtel, à la piscine, car je ne veux pas regarder les autres pilotes en spéciale quand je ne conduis pas, ça me frustre encore plus.”