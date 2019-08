Lukyanuk 0”4 devant Kopecky en ERC, Gryazin perd la première place

Une crevaison du champion ERC1 Junior Nikolay Gryazin a mis un terme à ses espoirs de victoire au Barum Czech Rally Zlín, laissant Alexey Lukyanuk et Jan Kopecký s'affronter devant.

Après cinq spéciales, Lukyanuk précède Kopecký de 0''4, la lutte entre les champions d'Europe FIA présent et passé passionnant les milliers de fans massés au bord des routes de Moravie-du-Sud.

Gryazin (Sport Racing Technologies) a délogé Kopecký (ŠKODA Motorsport) de la tête avec un meilleur temps dans l'ES3, 8''1 plus rapide que celui du héros local Kopecký qui avait remporté la super spéciale de Zlín vendredi soir.

Une spéciale plus tard, Lukyanuk (Saintéloc Junior Team) est passé devant dans Halenkovice grâce à un second meilleur chrono après celui de l'ES2, avec Gryazin seulement 0''5 derrière.

Mais ce dernier, qui dispute le second des deux rallyes offerts par le promoteur de l'ERC, Eurosport Events, pour son titre en ERC1 Junior obtenu l'année dernière, a été retardé de deux minutes dans Kostelany après avoir été contraint de s'arrêter pour remplacer une roue crevée.

“Peu après le départ, le pneu est sorti de la jante. On n'avait rien heurté”, a expliqué Gryazin. “Ça m'a fait comme s'il n'y avait pas de pression. Je ne sais pas. On n'a rien touché du tout. Je faisais la première partie joliment et proprement. On a tout perdu. Maintenant, on va courir pour nous-mêmes.”

La première victoire en spéciale de Kopecký depuis celle de Zlín dans Kostelany, la dernière de la boucle, lui a permis de ramener l'écart avec le leader Lukyanuk à seulement 0''4. Le champion ERC 2013 vise une cinquième victoire de suite et la huitième en tout au Barum Czech Rally Zlín.

Chris Ingram (Toksport WRT), solide troisième au général devant Václav Pech, a l'avantage dans la course au titre ERC1 Junior avec 5''5 d'avance sur Filip Mareš (ACCR Czech Rally Team) après deux meilleurs temps consécutifs de catégorie en spéciale. Mareš est cinquième au général devant Norbert Herczig (MOL Racing Team). Tomáš Kostka est septième devant Marijan Griebel, Jan Černý et Łukasz Habaj qui complète le top 10.

Simon Wagner est un bon troisième de l'ERC1 Junior pour ses débuts, en dépit d'un manque d'énergie dû au fait qu'il est malade. Tomáš Pospíšilík, autre nouveau venu, suit alors que Gryazin a chuté de la première à la cinquième place de la catégorie. Miko Marczyk est sorti de la route dans l'ES5, la Fabia du Polonais de ŠKODA Polska Motorsport bloquant la route et entraînant une interruption momentanée de la spéciale. Mattias Adielsson, du Sweden National Team, a atteint l'arrivée de l'ES5 avec un pneu endommagé et occupe actuellement la sixième place de catégorie. Hiroki Arai est sorti de la route dans l'ES2 avec sa Citroën C3 R5 du Team STARD.

La quatrième spéciale a été arrêtée puis annulée après que Zelindo Melegari et Corrado Bonato sont sortis violemment de la route avec leur Abarth 124 rally. Les Italiens ont été transportés à l'hôpital pour des examens, a indiqué un membre de leur équipe.

