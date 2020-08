-

La star de l’ERC Alexey Lukyanuk a décrit la Spéciale de Qualification d’hier au Rallye de Liepāja comme “la pire de [sa] carrière”.

Lukyanuk, leader provisoire du Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA après son impressionnante victoire au Rally di Roma Capitale le mois dernier, a été le neuvième plus rapide sur les 4,61 kilomètres de la spéciale Welcome to Latvia, avec sa Citroën C3 R5 du Saintéloc Junior Team.



“Cette qualification n’a pas vraiment été fantastique, pour être honnête”, dit le Russe.“Ça n’a pas été le début de rallye que nous attendions. En fait, en terminant la spéciale, je pensais que c’était plutôt bien. Je crois que j’étais à mon maximum, mais il semble que de petites choses nous aient retardés en chemin, comme d’être premiers sur la route derrière les voitures deux roues motrices. Ça paraît très étrange, mais je pense que c’est la pire qualification de ma carrière.”



Si cette Spéciale de Qualification a donc été frustrante pour Lukyanuk, le pilote équipé de Pirelli estime que le simple fait d’avoir pu se rendre à Liepāja pour le rallye est déjà une “petite victoire” après un voyage compliqué.



“J’ai un peu douté du fait que nous puissions faire le rallye”, explique encore le pilote basé à Saint-Pétersbourg.“À un moment, je me suis dit que si nous pouvions faire le rallye, ce serait déjà une petite victoire. Ça a été un grand soulagement, mais nous avons finalement atteint notre destination.”

ERC Le Junior ERC Dinkel, numéro 1 sur la route IL Y A 4 HEURES

The post Lukyanuk a connu la pire qualification de sa carrière en ERC appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.

ERC À regarder et écouter en direct : ne manquez rien de l’ERC à Liepaja IL Y A 6 HEURES