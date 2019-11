Lukyanuk aide la prochaine génération pour la manche décisive d’ERC

Candidat au titre ERC, Alexey Lukyanuk a pris un peu de temps pendant ses préparatifs pour le Rally Hungary afin de guider son coéquipier chez Saintéloc Racing, Sean Johnston, pour son initiation à la R5, en France, le mois dernier.

Johnston, qui a dix ans de moins que Lukyanuk, va passer de l'ERC3 au niveau ERC1 pour le rallye basé à Nyíregyháza, au volant d'une Citroën C3 R5, le même type de voiture que celui utilisé par Lukyanuk pour défendre son titre en FIA European Rally Championship cette saison.



Suite à ces essais, l'Américain explique comment son collègue russe – un coach de pilotage renommé – l'a aidé à s'adapter et à progresser.



“Les conseils concernaient surtout le freinage, l'entrée des virages et les choses comme le rétrogradage,” détaille Johnston. “Nous avons également développé les réglages et c'était bien de savoir que nous étions sur la même longueur d'ondes. Globalement, il était content, surtout en fin de journée lorsque nous avons accéléré pour les derniers relais, nous attaquions et nous faisions bouger et tourner la voiture comme il faut.”



“Il était vraiment satisfait de ma constance et de mon rythme. Quand il a pris le volant, pour son deuxième passage dans cette spéciale, il a égalé mon chrono en montée mais allait un poil moins vite en descente. Bien sûr, j'avais fait cette spéciale 16 fois et lui deux, donc je ne suis pas là pour dire que je suis plus rapide que Lukyanuk, pas du tout, mais c'était bien de savoir que les bases sont là et que j'ai le talent nécessaire. Il nous faut juste continuer et avoir ce rythme dans un véritable environnement de rallye.”



Le Rally Hungary aura lieu du 8 au 10 novembre. Lukyanuk joue ce titre convoité face à Chris Ingram et Łukasz Habaj.

