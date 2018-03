Lukyanuk augmente son avance malgré un tête-à-queue au Rallye ERC des Açores

Alexey Lukyanuk continue de faire la course en tête sur le Rallye Azores Airlines, se rapprochant de la victoire dans cette manche d'ouverture du Championnat d'Europe FIA des Rallyes en dépit d'un tête-à-queue samedi matin.

De nombreux pilotes ont eu des problèmes dans l'ES10 de Tronqueira, par ailleurs longuement interrompue suite à un accident de Frank Tore Larsen au début. Celui-ci est parti de face dans un arbre, bloquant la spéciale et causant une neutralisation de près d'une heure.



Une fois la Ford Fiesta R5 du Norvégien dégagée, des soucis ont touché quasiment toutes les voitures du groupe de tête. Lukyanuk s'est plaint d'une pédale de frein trop souple en raison d'une fuite à un étrier, perdant dix secondes sur un tête-à-queue qui ne l'a pas empêché d'être le plus rapide sur les 21,99 kilomètres.



Le nonuple champion des Açores Ricardo Moura a lui aussi effectué un tête-à-queue après avoir heurté un talus, sans aucun dégât majeur. Il a encore perdu cinq secondes dans la poussière soulevée par Lukyanuk durant la super spéciale de Grupo Marques.



Bruno Magalhães a maintenu sa voiture sur le bon chemin mais a souffert d'un différentiel cassé, concédant 20 secondes et demie au deuxième, Moura, sur l'ensemble de la boucle matinale.



Leader de l'ERC Junior Under 28, Chris Ingram n'est pas non plus sorti sans encombre de Tronqueira, victime d'une crevaison sur sa ŠKODA Fabia R5 du Toksport WRT. Ses 15 secondes d'avance sur Martin Koči y sont presque entièrement passées, sa quatrième place du général et le leadership de l'ERC Junior U28 ne tenant plus que pour 2,6 secondes par rapport à ce dernier.



Rhys Yates a rétrogradé en 13e position du général après être resté bloqué derrière la Fiesta R5 de Larsen, mais devrait retrouver la septième, et la quatrième de l'ERC Junior U28, quand un temps forfaitaire du national lui aura été attribué. Fredrik Åhlin reste environ une minute devant, troisième de l'ERC Junior U28 et sixième du général.



Łukasz Habaj et Norbert Herczig ont été deux du petit nombre de pilotes à ne pas rencontrer de problèmes ce matin, en profitant pour prendre les septième et huitième places respectivement.



Luis Rego a bénéficié non seulement du retrait de Larsen mais aussi des ennuis de ses rivaux portugais pour garder sa place dans le top 10, à la neuvième place. Carlos Vieira était un courageux balayeur en tant que premier pilote à passer dans Graminhas, sa voiture sortant des deux spéciales d'ouverture du jour avec un dégât côté suspension. Ayant perdu plus de quatre minutes, ses chances de marquer des points en ERC sont désormais inexistantes.



Bernardo Sousa a lui aussi été terrassé dans la même première spéciale, subissant un dégât à l'avant gauche après avoir touché un talus à l'intérieur d'un virage. La température d'huile augmentant sur sa Citroën DS3 R5 après l'arrivée, il a été contraint de renoncer peu après.



Diogo Gago s'est servi de sa connaissance du terrain avec un effet dévastateur, s'emparant de la première place en ERC Junior Under 27 aux dépens de Mārtiņš Sesks. Il s'est immédiatement mis au travail, “collant” 19,7 secondes à ce dernier dans la première spéciale pour le devancer de 9,3 secondes.



Simon Wagner et Efrén Llarena se sont maintenus en troisième et quatrième position, tant de l'ERC Junior U27 que de l'ERC3. Ruben Rodriguez complète le top 5 de l'ERC3 et Dominik Brož celui de l'ERC Under 27.



De nouveaux rebondissements dans la lutte en tête de l'ERC2 ont été dus à Sergei Remennik, qui est parti en tête-à-queue et s'est retrouvé bloqué entre deux rochers dans Tronqueira. Ceci a permis à Juan Carlos Alonso de lui reprendre près d'une minute et d'être de retour au commandement après avoir perdu plus de trois minutes, jeudi, en raison d'une panne de pompe à essence.



Le rallye de Zelindo Melegari a connu un nouveau contre-temps, avec un turbo cassé ce matin faisant suite à une casse de l'embrayage. Il a pris avec précaution la direction de l'assistance après l'ES11, mais n'est pas certain que sa Subaru Impreza STI puisse continuer cet après-midi.