Le Championnat d'Europe FIA des Rallyes en poche*, Alexey Lukyanuk est passé du rôle de pilote à celui de guitariste avant le départ du Rally Liepāja, vendredi soir.

Bien que ne disputant pas la finale de l'ERC, Lukyanuk est présent en Lettonie pour suivre la progression de l'autre pilote russe Sergei Remennik, dont il est le coach.

Lukyanuk a également trouvé le temps de montrer ses talents guitare en main à des centaines de fans, hier soir à Liepāja, interprétant une reprises du We Are The Championsde Queen.

*Sous réserve de confirmation des résultats par la FIA

The post Lukyanuk, champion ERC* : si vous ne pouvez les affrontez, jouez pour eux appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.