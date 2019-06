La deuxième place d'Alexey Lukyanuk au Rallye de Liepāja, le mois dernier, lui a permis d'être “de retour dans le jeu” en ERC, mais le Russe a admis qu'il lui restait du travail pour retrouver la forme lui ayant valu le titre la saison dernière.

Lukyanuk était arrivé en Lettonie après deux abandons aux Açores et à Grande Canarie, et avait admis qu'il ne pouvait se permettre un troisième faux-pas de suite. Et si sa deuxième place pourrait s'avérer décisive dans sa quête d'un second titre consécutif en Championnat d'Europe FIA des Rallyes, ce n'était pas victoire souhaitée.

“Le succès, c'est de gagner, en fait, je ne suis pas content d'être deuxième”, a dit le pilote du Saintéloc Junior Team. “On est de retour dans le jeu après un assez mauvais début de saison. Bien sûr, on aurait aimé être un peu plus haut sur le podium, mais on doit continuer à travailler en termes de développement pour être là dans le futur. On a besoin de mieux comprendre comment tirer le maximum d'une [Citroën C3 R5] nouvelle pour nous, des pneus et, bien sûr, de nous-mêmes. Cela reste un de nos buts principaux pour cette saison.”

Bien que Lukyanuk ait été prompt à souligner les soucis qui l'ont ralenti au Rallye de Liepāja, il a été aussi rapide que l'impressionnant Oliver Solberg, vainqueur pour la première fois en ERC. “Bien sûr, cela n'enlève rien à la valeur d'Oliver Solberg et Aaron Johnston”, a précisé Lukyanuk. “Ils ont réalisé une brillante performance et méritent pleinement la victoire.”

The post Lukyanuk de retour dans le jeu en ERC, en attendant mieux appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.