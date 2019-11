Lukyanuk devance son rival pour le titre ERC, Ingram, en Hongrie

Alexey Lukyanuk (Saintéloc Junior Team) garde des chances de remporter le FIA European Rally Championship pour la deuxième année consécutive, ayant conclu la première étape du Rally Hungary en tête au volant de sa Citroën C3 R5.

Le Russe est rentré à Nyíregyháza avec une avance de 44,4 secondes sur son rival pour le titre Chris Ingram, suite à une journée très animée sur les redoutables spéciales asphaltées se trouvant dans le nord-est du pays.



Lukyanuk était le plus rapide dans quatre des six spéciales qui composaient les 107,14 kilomètres parcourus ce samedi, et il s'est remis d'une crevaison à l'arrière gauche dans la SS5 pour se placer au sommet du classement provisoire.



Plus d'informations à venir...

