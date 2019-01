Lukyanuk en essais avec Saintéloc avant la nouvelle saison ERC

Saintéloc Racing a fait appel au champion ERC Alexey Lukyanuk pour tester sa Citroën C3 R5 dans le cadre de ses préparatifs pour le Championnat d'Europe FIA des Rallyes 2019.

Si Lukyanuk était davantage présent en tant que pilote de pointe que comme candidat potentiel à un volant chez Saintéloc en ERC, aucune des deux parties n'a exclu une collaboration future.

“C'était génial d'avoir un pilote expérimenté et rapide comme Alexey pour conduire la C3 R5 et nous donner son feedback”, a dit le responsable rallye de Saintéloc, Vincent Ducher, après le test qui s'est déroulé le mois dernier près de Valence. “Saintéloc veut revenir au sommet de l'ERC avec cette nouvelle voiture, et nous explorons différentes possibilités.”

Concernant le test proprement-dit, Lukyanuk a déclaré : “La voiture a l'air bonne et solide. Nous n'avons pas de projet commun [avec Saintéloc], mais qui sait comment tout peut tourner.”

Copiloté par son compatriote Alexey Arnautov, le Russe a remporté le titre ERC 2018 avec trois victoires aux Açores, à Grande Canarie et en Italie.

Photo : Facebook.com/lukyanuk

