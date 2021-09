Alexey Lukyanuk s’est affirmé comme le pilote à battre au 55e Rallye des Açores en se montrant le plus rapide dans la Spéciale de Qualification de cette cinquième place du Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA.

Copiloté par son compatriote Alexey Arnautov, le Russe a parcouru les 3,12 kilomètres du parcours en 1min50,722s au volant de sa Citroën C3 Rally2 du Saintéloc Junior Team équipée de pneus Pirelli.

Le champion en titre de l’ERC a devancé Andreas Mikkelsen, actuel leader du championnat, de 1,792s. Yoann Bonato, le plus rapide des débutants aux Açores, a terminé troisième sur sa Citroën de CHL Sport Auto chaussée de pneus MICHELIN.

“C’est fantastique, c’est une grande joie de piloter, une sensation incroyable”, a ragi Lukyanuk. “Je veux y aller à fond, pour tout dire. On verra au cours du week-end comment ça se passe avec la météo, mais pour l’instant, le feeling est bon, les notes sont bonnes et le chrono est très bon !”

Mikkelsen, qui pilote une Škoda Fabia Rally2 Evo du Toksport WRT, a déclaré : “C’était bien, on n’a réussi à faire qu’un passage, mais on s’est bien débrouillés. Notre objectif est d’augmenter notre avance au championnat. J’aime cette île et je suis vraiment heureux d’être de retour.”

Miko Marczyk (ORLEN Team), membre de l’ERC-MICHELIN Talent Factory et autre nouveau venu aux Açores, a terminé quatrième, suivi de Norbert Herczig (Škoda Rally Team Hungaria) et de la star de Hyundai Motorsport, Dani Sordo (Team MRF Tyres).

Les deux pilotes du Rallye Team Spain, Nil Solans et Efrén Llarena, viennent ensuite au classement, tandis qu’Erik Cais (Yacco ACCR Team) et Umberto Scandola (Hyundai Rally Team Italia) complètent le top 10. Cais a expliqué avoir été prudent dans quelques sections à faible adhérence de la spéciale entièrement en terre, Scandola a souligné un problème de soupape d’échappement.

La toute nouvelle Fabia Edition 120 du héros local Ricardo Moura a été victime d’un problème mécanique. “Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien avec un capteur, [je n’avais] pas de puissance et avant il était bloqué. Ce n’est pas très agréable, mais c’est comme ça”, a déploré Moura, 12e derrière le leader du championnat des Açores, Ruben Rodrigues.

Luís Rego s’est classé 13e, Pedro Antunes, diplômé de l’ERC3 Junior, 14e et le nouveau venu mexicain en ERC, Benito Guerra, 15e.

Javier Pardo a été le plus rapide des concurrents de l’ERC2 au volant de sa Swift Rally2 Kit de Suzuki Motor Ibérica, le leader du championnat, Dmitry Feofanov, ayant fait un tête-à-queue sur sa voiture identique.

Pep Bassas (Rallye Team Spain, Peugeot 208 Rally4) a devancé son rival en ERC3, Jean-Baptiste Franceschi (Toksport WRT, Renault Clio Rally4).

Adrian Chwietczuk et Victor Cartier n’ont pas pris part à la Spéciale de Qualification après être sortis de la route lors des essais libres. Cliquez ICI pour le chronométrage en direct.

