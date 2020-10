Les leaders du Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA, Alexey Lukyanuk et Dmitry Eremeev, ont maîtrisé les conditions changeantes quasiment à la perfection pour occuper la tête du classement après la première étape de samedi au Rallye de Fafe Montelongo.

Dans ces conditions alternant entre routes sèches, humides et carrément mouillées, talent du pilote et adhérence des pneus ont fait la différence en cette première journée compliquée au Portugal, le choix des gommes ayant constitué un casse-tête constant pour les équipages et leurs équipes basées sur le parc d’assistance de Fafe.

Tout au long de cette première étape, les pilotes ont fréquemment sélectionné leurs pneus en s’attendant à une météo sèche. Mais des averses localisées ont inondé les spéciales, rendant leurs choix souvent inadaptés.

Lukyanuk, au volant d’une Citroën C3 R5 du Saintéloc Junior Team équipée de pneus Pirelli, a été le plus rapide dans six des neuf spéciales du jour, pour atteindre la fin de l’étape avec une avance de 38''3 au terme d’une troisième et dernière boucle de spéciales mouvementée.

“Nous avons creusé un certain écart et essayé de le contrôler”, a déclaré le Russe. “Nous n’avons pas eu de problème, pas de frayeur, donc il semble que l’un dans l’autre, ça ne se soit pas si mal passé – même si nous avons eu du mal par moments dans chaque boucle. C’était une expérience assez folle, mais avec un ressenti assez bon.”

La réussite de Lukyanuk est le parfait contraire de celle de ses rivaux lancés à sa poursuite dans les spéciales 100% sur asphalte et tracées dans le Nord du Portugal. Craig Breen, qui a signé le premier meilleur temps en spéciale du Team MRF Tyres dans la quatrième, était dans la lutte pour le podium quand il a été surpris par de l’huile sur la route non loin du terme de la huitième. Bien que l’ayant terminée, il l’a fait sans la roue arrière gauche de sa Hyundai i20 R5 et a dû abandonner.

Après que son équipe familiale ait travaillé toute la nuit pour réparer sa Volkswagen Polo GTI R5 sévèrement endommagée dans un accident au shakedown, Oliver Solberg était bien parti pour en récompenser les membres de leurs efforts en occupant la troisième place... avant qu’un souci de puissance n’apparaisse dans l’ES8. Le leader du Championnat FIA ERC1 Junior a alors concédé plus de six minutes, puis huit autres dans la suivante qu’il a dû parcourir à vitesse réduite.

Derrière Lukyanuk, Iván Ares a émergé comme la surprise du jour avec un meilleur temps et la deuxième place provisoire en fin d’étape. Bien qu’il ait montré un bon rythme au Rally Islas Canarias comptant pour l’ERC dans le passé, sa performance, dans ces conditions difficiles, a été exemplaire.

Grégoire Munster mène en ERC1 Junior avec sa Hyundai préparée par BMA Autosport, le jeune Luxembourgeois ayant réalisé ce samedi son premier temps scratch au général en Championnat d’Europe – et occupant une belle troisième place. Cependant, Efrén Llarena (Rallye Team Spain) n’est qu’à 2''6 derrière lui et Norbert Herczig (MOL Racing Team) seulement 12''5 plus loin.

“Ça a été difficile, mais très bien”, a dit Munster. “Nous avons fait du mieux possible, essayé de faire les meilleurs choix, mais personne n’y est parvenu. Ça a été une journée positive, mais je ne pense pas au podium. Il reste neuf spéciales et nous n’avons fait que la moitié du travail. Dans ces conditions piégeuses, tout peut arriver.”

Le champion de Pologne Miko Marczyk (ORLEN Team) est troisième en ERC1 Junior et sixième au général, suivi de ses rivaux de catégorie Dominik Dinkel (Brose Motorsport), Erik Cais (Yacco ACCR Team) et Callum Devine (Motorsport Ireland Rally Academy). Surhayen Pernia (Hyundai Motor España) complète le top 10 alors que Yoann Bonato est troisième au classement général.

Plus d’informations à suivre...

