Âgé de 19 ans, Solberg peut devenir le plus jeune champion d’Europe en remportant ce rallye, qu’il va disputer pour la première fois, en inscrivant le maximum de points de bonus par étape et en espérant que Lukyanuk ne parvienne à marquer plus de 20 points à l’issue de cet exigeant rendez-vous 100% asphalte.

“J’étais plus nerveux avant la Hongrie, car c’est un rendez-vous très imprévisible”, a dit Lukyanuk, au volant d’une Citroën C3 R5 du Saintéloc Junior Team équipée de Pirelli. “Ici, nous savons que la météo peut être changeante aussi, mais, globalement, nous savons davantage à quoi nous attendre. Je me sens plus détendu qu’en Hongrie et je ressens clairement moins de pression, plus de confiance. Je sais qu’il y a beaucoup, beaucoup de pilotes talentueux et rapides, de jeunes pilotes, que ça va être une compétition très difficile et excitante. Nous estimons qu’Andreas Mikkelsen sera plus rapide que quiconque. Pour nous, ce sera intéressant d’être dans la lutte. Mais en même temps, c’est assez raisonnable de penser davantage au championnat.”