Le double champion ERC Alexey Lukyanuk a expliqué ce qui l’aura empêché, ce matin, de monter sur le podium du Rally di Roma Capitale.

Lukyanuk, qui a remporté son deuxième titre consécutif de champion d’Europe des rallyes la saison dernière, était à 0,7s d’Andrea Crugnola au départ de la neuvième spéciale, après que le pilote italien ait été retardé par un pneu endommagé dans l’ES8.

Mais les espoirs de podium de l’homme du Saintéloc Junior Team se sont envolés lorsque sa Citroën C3 Rally2 a heurté un arbre, comme il l’a expliqué : « Dans un virage à gauche, il semble que nous ayons eu du gravier, j’ai perdu l’arrière soudainement et il n’y avait aucune chance de contrôler. Nous sommes allés au large et à la sortie, il y avait un arbre que nous avons touché de l’arrière et nous sommes restés coincés sur le bord de la route. »

Interrogé pour savoir si son accident était le résultat d’une tentative de suivre le rythme du leader Giandomenico Basso et de Crugnola, deuxième, Lukyanuk a répondu :« Ce n’est pas à cause des Italiens. Herzcig et Llarena se rapprochaient vraiment derrière et il était évident que nous devions continuer à attaquer. Donc nous étions sur un bon rythme, je pense. Pas de chance. »

Lukyanuk a confirmé qu’il est prévu que sa Citroën soit ramenée au parc fermé de Fiuggi afin qu’il puisse réclamer les trois points de bonus de la première étape. « Je ne pense pas que cela jouera un rôle au championnat, mais autant le faire », a conclu le Russe.

