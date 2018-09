Alexey Lukyanuk a expliqué les circonstances de l'accident qui l'a mis hors-course au PZM Rallye de Pologne ce matin, alors que son copilote Alexey Arnautov a confirmé qu'ils ne repartiraient pas, dimanche, dans cette manche du Championnat d'Europe FIA des Rallyes, en raison des dégâts subis par leur Ford Fiesta R5.

Lukyanuk était deuxième au général, à 0''6 de Nikolay Gryazin, quand il a heurté un arbre dans la deuxième spéciale du jour (ES3) et endommagé l'arrière droit de la voiture engagée par Russian Performance Motorsport.

“Quelque chose s'est mal déroulé avant un saut, la vitesse n'était pas trop élevée mais avant le saut, la voiture a trop réagi à mon coup de volant et nous sommes partis trop en glisse. J'ai compris que je risquais de toucher l'intérieur du virage, donc j'ai dû remettre un peu la voiture en ligne et on a sauté directement sur la bosse mais malheureusement, on a atterri bien trop loin de la bonne trajectoire. Ça ressemble plus à une erreur de pilotage qu'à une trop grande vitesse”, a détaillé le Russe.

“Le ressenti n'est pas très bon, je n'étais probablement pas si bien habitué à la voiture que ça et je ne m'attendais sans doute pas à ce que la direction réagisse autant, ou peut-être qu'il y avait un peu de sable sur la route qui nous a fait glisser beaucoup trop avant. Cela a été assez inattendu, très violent mais nous allons bien, alors que peut-on y faire ?”

Cliquez ici pour voir les images d'hélicoptère de l'accident.

The post Lukyanuk explique son accident en ERC appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.