Lukyanuk impatient de retrouver le spectacle de l’ERC

Alexey Lukyanuk a souligné son désir de faire à nouveau du rallye lorsqu'il est apparu dans l'émission ERC The Stage, hier soir.

Lukyanuk a rejoint Craig Breen, un de ses rivaux dans le Championnat d'Europe FIA des Rallyes, ainsi que les présentateurs Julian Porter et Chris Rawes, pour le talk-show diffusé en direct sur Internet et produit par le promoteur de l'ERC, Eurosport Events.

Le champion de l'ERC 2018, qui a passé l'hiver dans sa ville adoptive de Saint-Pétersbourg en Russie, doit conduire une Citroën C3 R5 équipée de Pirelli lorsque le championnat européen retardé commencera enfin, si tout se passe comme prévu, au Rally di Roma Capitale du 24 au 26 juillet.

"Le plus important est de recommencer à piloter. Quand tout s'arrête, nous perdons l'élan, le sponsor perd un peu de son dynamisme et les gens commencent à suivre des choses différentes, étranges – alors il vaut mieux commencer le spectacle et attirer tout le monde à nouveau. Je ne pense pas aux tactiques et aux points, l'intention est de conduire, d'être sur place et de s'amuser", a-t-il déclaré.

