-

Alexey Lukyanuk a conservé la tête du Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA grâce aux points de la deuxième place au Rallye de Liepāja, hier.

Le vainqueur équipé par Pirelli du Rally di Roma Capitale a entamé le rapide rendez-vous sur terre de Lettonie sur la réserve, avec le neuvième temps dans la Spéciale de Qualification du vendredi.

ERC Nouveau venu en Abarth Rally Cup, Rada profite des malheurs de Mabellini IL Y A 10 HEURES

Mais il a poursuivi avec un bon niveau de performance, au volant de sa Citroën C3 R5 du Saintéloc Junior Team, pour compter quatre points d’avance au championnat après deux manches.

“Je n’aurais pas pu faire plus”, a dit le Russe. “Oliver [Solberg, vainqueur hier] est assez rapide ici avec beaucoup d’essais et d’entraînement. Mais le travail de fond qu’ils mènent est assez différent. Pour nous, ça a été une journée d’essais, pour Mads [Østberg, qui n’inscrit pas de points en ERC] aussi, et nous étions plus ou moins dans le même rythme que Mads.”

“Nous ne pouvions pas faire mieux car nous étions complètement à la limite. On ne peut pas gagner tout le temps. J’étais content de ma victoire à Rome et je suis content de ma troisième place ici. C’est le maximum que nous pouvions atteindre et je ne me plains pas. Ça aurait pu être encore pire car en qualification, il y a deux jours, j’étais neuvième et maintenant nous sommes sur le podium. Je ne m’attendais pas à être sur ce podium, pour tout dire, c’est pourquoi je suis content de ma performance, de la voiture et des pneus – alors merci à tout le monde. L’un dans l’autre, ça a été un bon week-end.”

Ce Rallye de Liepāja était le second rendez-vous pour Lukyanuk son compatriote et nouveau copilote Dmitry Eremeev.

Cliquez externalicihttps://www.fiaerc.com/standings/None pour voir le classement complet.

The post Lukyanuk, leader de l’ERC : “Le podium à Liepaja est le maximum que nous pouvions atteindre” appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.

ERC Double doublé pour Torn : Ken est le roi en ERC3/ERC3 Junior IL Y A 10 HEURES