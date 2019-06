Lukyanuk mate les difficiles spéciales de Pologne et mène en ERC

Malgré une crevaison, la casse d'un amortisseur, le remplacement d'une conduite de frein et un embrayage récalcitrant, Alexey Lukyanuk emmène le peloton du Championnat d'Europe FIA des Rallyes après une première journée difficile sur le 76e Rallye PZM de Pologne, avec 40 secondes d'avance sur Jari Huttunen.

Lukyanuk a adopté un rythme imbattable la majeure partie de la journée mais il a connu quelques soucis occasionnels durant celle-ci. Par chance, un amortisseur qui fuyait ne lui a coûté que quelques secondes dans la super spéciale de Mikołajki Arena concluant la boucle matinale, et il a été le plus rapide lors du second passage dans Paprotki en dépit d'une crevaison à l'avant droit.

Ladite crevaison a aussi nécessité la monte d'une nouvelle conduite de frein, par précaution afin d'éviter plus de dommages, et le Russe a dû gérer un souci d'embrayage le reste de l'après-midi.

“Il y a eu beaucoup de problèmes aujourd'hui. Le changement d'équilibre de la voiture, l'erreur dans la cinquième spéciale, une conduite de frein cassée à la fin, l'embrayage, un amortisseur – beaucoup de soucis mais on a survécu et on s'en est sortis”, a résumé Lukyanuk.

Derrière lui, le lauréat du Championnat FIA ERC3 Junior qu'est Jari Huttunen, sur une i20 R5 de Hyundai Motorsport N pour la seconde fois en autant d'années sur le Rallye PZM de Pologne, occupe la deuxième place du général et se concentre sur l'obtention d'un podium plutôt que de tout risquer pour tenter d'aller chercher Lukyanuk.

Huttunen a 12.8s d'avance sur le leader de l'ERC1 Junior, Filip Mareš. Celui-ci a bien exploité une bonne position sur la route obtenue grâce à son meilleur temps dans la Spéciale de Qualification, signant sept chronos dans le top 3. Le jeune talent de l'ACCR Czech Team complète le podium provisoire au général, en plus de mener l'ERC1 Junior.

Le duo polonais composé de Miko Marczyk (ŠKODA Polska Motorsport) et de Łukasz Habaj (Sports Racing Technologies) est lancé dans une bataille pour la quatrième place, le premier cité n'ayant qu'une mince avance de deux secondes sur l'actuel leader du championnat ERC.

Leur duel a d'abord été une lutte à trois impliquant Hiroki Arai du Team STARD, Marczyk et Arai se disputant aussi la deuxième place en ERC1 Junior. Mais une crevaison à l'arrière droit dans Paprotki 2 a coûté dix secondes au Japonais, le renvoyant à la sixième place et à 18s de Marczyk.

Arai est tombé derrière Aron Domżała (TGS Worldwide) au classement après sa crevaison puis l'a repassé, et a aussi bénéficié du double ennui ayant touché Chris Ingram (Toksport WRT).

Une direction assistée défectueuse est apparue sur la voiture du leader de l'ERC1 Junior dans Stare Juchy 2. Ingram a perdu initialement dix secondes mais le problème a empiré dans Olecko 2, qu'il avait déjà entamée huit minutes trop tard en raison des réparations effectuées entre l'ES7 et l'ES8. Il a ensuite concédé deux minutes de plus à cause d'une nouvelle défaillance de la direction assistée, arrivant sur la ligne d'arrivée de la spéciale avec Lukyanuk juste derrière lui.

Ses ennuis ont renvoyé Ingram à la 15e place, à près de trois minutes du top 10. Mais d'autres ont connu pire dans cette même spéciale d'Olecko. Marcin Słobodzian a envoyé sa Ford Fiesta R5 de Rallytechnology en tonneau et a dû abandonner. De son côté, Paulo Nobre a fait un détour par un fossé, endommageant sa Fabia R5 au point que la police locale ne l'a pas autorisée à emprunter les routes publiques, forçant le Brésilien à se retirer.

Mattias Adielsson est remonté à la huitième place au général et la quatrième en ERC1 Junior après les ennuis initiaux d'Ingram, en dépit d'une note manquante qui l'a expédié dans l'un des nombreux champs de blé entourant la spéciale. Les malheurs du Britannique ont aussi promu deux voitures de Baumschlager Rallye & Racing dans le top 10 : Marijan Griebel, qui a réagi après un lent début de journée avec sa Fabia pour se retrouver désormais neuvième, et Norbert Herczig sur la Volkswagen Polo GTI R5 du MOL Racing Team.

Herczig va toutefois devoir garder un œil sur Tomasz Kasperczyk (Tiger Energy Drink Rally Team), qui le suit à 10.7s seulement. Ce dernier a rétrogradé derrière Griebel et le Hongrois dans Stare Juchy 2 pour une raison inhabituelle : il a été distrait par un moustique entré dans l'habitacle, qui s'est posé à un moment sur ses lunettes et a coûté quelques précieuses secondes au duo de BRR.

The post Lukyanuk mate les difficiles spéciales de Pologne et mène en ERC appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.