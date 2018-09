Lukyanuk mène l’ERC en Pologne et Pieniążek bat Gryazin en U28

Alexey Lukyanuk a poursuivi sur la lancée de sa victoire dans la Spéciale de Qualification du PZM Rallye de Pologne avec le meilleur chrono dans le premier secteur chronométré.

Le pilote Russian Performance Motorsport a affronté Norbert Herczig, du MOL Racing Team, dans le dernier face à face de la super spéciale de Mikołajki Arena courue deux par deux, le duo se classant aux deux premières places. Herczig n'a concédé que 0''8 au leader du championnat.

Deux dixièmes de seconde plus loin, Łukasz Pieniążek a devancé Nikolay Gryazin de moins d'une seconde pour la tête en FIA ERC Junior Under 28, en plus d'être le troisième du contingent des R5. Ce duo-là est séparé au général par l'ancien Junior ERC des moins de 27 ans Jari Huttunen, devenu pilote de développement Hyundai, quatrième à 1''1 de Lukyanuk.

Grzegorz Grzyb a pris la sixième place avec sa ŠKODA Fabia R5 préparée par Rufa Sport, devant un autre espoir disposant d'une R5 : le leader de l'ERC Junior U28, Fabian Kreim.

Le pilote ŠKODA AUTO Deutschland a précédé un trio d'autres Juniors ERC verrouillant le top 10 du général : Miko Marczyk (ŠKODA Polska Motorsport), Chris Ingram (Toksport WRT) et Laurent Pellier (PEUGEOT Rally Academy) aux huitième, neuvième et dixième places respectivement.

L'ERC Junior Under 27 est mené par Éfren Llarena du Rally Team Spain, qui a battu les pilotes de l'ADAC Opel Rallye Junior Team, Mārtiņš Sesks et Tom Kristensson, pour signer le meilleur chrono vendredi après-midi. Le débutant en ERC Kacper Wróblewski est quatrième, devant Mattia Vita qui complète le top 5 de la catégorie.

