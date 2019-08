Alexey Lukyanuk arrivera pour la première fois en tête du Championnat d'Europe FIA des Rallyes 2018 pour la reprise de la course au titre au Barum Czech Rally Zlín, du 16 au 18 août.

Lukyanuk a enduré un difficile début de défense de son titre avec deux abandons et a terminé le Rally di Roma Capitale, en Italie le mois dernier, frustré après qu'une pénalité l'a renvoyé à la quatrième place.

“Le résultat final ne le montre peut-être pas, mais on a fait du bon boulot tous ensemble, et quitté l'Italie encore plus fort”, assure le pilote russe du Saintéloc Junior Team.

Lukyanuk a six points d'avance sur Łukasz Habaj après cinq manches. Ils comptent chacun une victoire, Habaj ayant remporté le Rallye des Azores qui ouvrait la saison et Lukyanuk ayant coiffé les lauriers au 76e Rallye PZM de Pologne.

The post Lukyanuk “plus fort” pour emmener le plateau ERC à Zlín appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.