Le champion ERC Alexey Lukynauk et son copilote Alexey Arnautov prendront le départ du 77e Rallye de Pologne comme prévu, vendredi.

Tous deux sont sortis indemnes d’un accident survenu mardi lors d’essais avant la première manche du Championnat d’Europe FIA des Rallyes 2021. L’équipe du Saintéloc Junior Team a dû préparer une Citroën C3 Rally3 de remplacement.

Lukyanuk, vainqueur du Championnat d’Europe FIA des Rallyes en 2018 et 2020, et qui était associé à Arnautov lorsqu’il a remporté le Rallye de Pologne en 2019, a expliqué ce qui s’était passé.

« Nous avons commencé normalement selon le plan d’essai, nous avons fait quelques changements de réglages et le ressenti s’améliorait. Dans un virage à droite sur un saut, juste avant le saut, la voiture a touché le sol avec l’avant, a perdu l’adhérence avant et a filé presque tout droit. Mais ça fait partie du jeu parce que pendant les essais, certains changements sur les réglages peuvent aller dans la bonne direction et parfois dans la mauvaise. »

« Nous n’avons fait que 25 kilomètres, donc je ne peux pas être satisfait de notre journée d’essais. De toute façon, le Saintéloc Junior Team va amener une autre C3 qui devrait arriver jeudi matin et sera là à temps pour préparer la livrée, ajuster la voiture aux spécifications terre, changer les positions des sièges et faire qu’elle soit prête pour les vérifications techniques avant l’événement – afin que nous puissions prendre le départ des Essais Libres vendredi. Enfin, il n’y a pas eu de gros drame, juste un trou dans mon budget serré. »

Les Essais Libres du 77e Rallye ORLEN de Pologne débuteront vendredi à 12h30, heure locale.

