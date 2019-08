Lukyanuk relativise le besoin de battre Kopecky en ERC

Alexey Lukyanuk tempère l'importance que pourrait avoir de battre le héros local et ancien champion ERC Jan Kopecký au Barum Czech Rally Zlín, cette semaine.

Lukyanuk a terminé deux fois deuxième derrière le pilote ŠKODA Motorsport de ce rallye sur goudron, et il a mené jusqu'à la mi-parcours en 2018.

Mais la défense de sa couronne en Championnat d'Europe FIA des Rallyes étant la première de ses préoccupations, Lukyanuk ne jouera pas le tout pour le tout à Zlín avec le Saintéloc Junior Team.

“Battre Kopecký serait très sympa mais tenant compte de notre position [au championnat] et des attentes de nos sponsors comme de l'équipe, il va falloir être un peu plus prudents”, dit Lukyanuk. “Si je trouve le bon feeling avec la voiture, peut-être qu'on pourra avoir une bonne vitesse en étant à l'aise, mais ce n'est pas facile. On continue d'apprendre la voiture et d'explorer ses limites pour essayer de la régler en vue d'obtenir la meilleure performance. On a besoin de plus de temps pour être au top [à Zlín].”

Lukyanuk aborde le Barum Czech Rally Zlín avec six poins d'avance sur Łukasz Habaj. Il est plus que conscient de la nature du défi qu'il doit relever cette semaine en ERC.

“C'est un énorme challenge, un des rallyes asphalte les plus excitants du calendrier ERC parce que vraiment effrayant avec des routes techniques pour lesquelles il faut vraiment compter sur ses notes, attaquer fort dans des virages aveugles avec des buissons et des arbres, un peu de terre et des sauts”, dit le Russe. “J'apprécie vraiment ce rallye mais le défi le plus frissonnant est clairement un Barum humide, mais j'espère que ce ne sera pas le cas.”

