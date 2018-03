Lukyanuk remporte le Rallye ERC Azores Airlines avec la manière

Alexey Lukyanuk a signé une victoire sans appel sur le Rallye Azores Airlines, menant du jeudi après-midi jusqu'à la dernière spéciale de samedi, et célébré son début de saison triomphal dans le Championnat d'Europe FIA des Rallyes par une série de donuts avant même la ligne d'arrivée. Les deux Portugais Ricardo Moura et Bruno Magalhães ont fait tout ce qu'ils ont pu mais n'avaient pas assez de répondant face au rythme du Russe.

Chris Ingram a remporté une passionnante lutte en ERC Junior Under 28, s'emparant de la tête dans la dernière spéciale de samedi après un accident de son rival Martin Koči. Diago Gago s'est imposé à domicile en ERC Junior Under 27, battant le pilote d'usine de l'ADAC Opel Junior Rallye Team, Mārtiņš Sesks, et celui du Rallye Team Spain, Efrén Llarena. Juan Carlos Alonso a remporté l'ERC2 au terme d'une remontée incroyable après une casse de pompe à essence jeudi, reprenant trois minutes à Sergei Remennik et le devançant pour la victoire.



Étape 2 : Lukyanuk ouvre sa saison ERC 2018 sur une victoireÀ la tête d'une avance de 21,8 secondes sur la légende locale Ricardo Moura, Lukyanuk a trouvé le moyen de surmonter des soucis de freins, causés par une fuite à un étrier, pour remporter les deux longues spéciales du samedi matin, doublant quasiment son avance pour la porter à 37,8 secondes.



Moura a attaqué de toutes ses forces pour tenter de garder le rythme de Lukyanuk, mais il en a fait un peu trop quand il a heurté un talus et mis sa ŠKODA Fabia R5 en tête-à-queue dans l'ES11, le premier passage dans Tronqueira. Derrière eux, Bruno Magalhães a entamé la journée en troisième position et à distance raisonnable du duo de tête, mais un différentiel cassé lui a coûté plus d'une demi-minute et a ruiné ses chances de victoire à domicile avant l'assistance de la mi-journée.



Lukyanuk a adopté une approche prudente dans la seconde et dernière boucle, préservant ses pneus et essayant d'éviter de commettre la moindre faute. Moura a quelque peu baissé de rythme dans l'après-midi, repoussé à 47,9 secondes de la première place avant la dernière spéciale.



Le pilote de pointe de Russian Performance Motorsport a relâché son effort à quelques centaines de mètres de l'arrivée de ce second passage dans Tronqueira, virant au large pour célébrer sa victoire à coup dedonuts. Sa démonstration lui a coûté plus d'une demi-minute, mais avec près d'une minute de marge, faire le spectacle pour le public ne changeait rien au résultat et il s'est assuré la victoire pour 16,4 secondes.



“Cela a été une bagarre géniale avec ces deux gars. Je suis très fier d'être en leur compagnie et de gagner devant tellement de gens et de spectateurs qui nous soutiennent et nous chérissent toujours. Merci les Açores !”, s'est réjoui Lukyanuk.



“J'ai essayé de réprimer ma façon naturelle de piloter et mes sentiments, mon intention d'attaquer plus tout le temps. Cela a été dur pour moi de me contrôler sur ce rallye ! Dans la dernière spéciale, avant la ligne d'arrivée, j'ai décompressé avec lesdonuts.”



“Je suis super content pour l'équipe, les sponsors, tout le monde. J'espère qu'on va continuer comme ça !”



Même s'il a monté ce qu'il a décrit comme les“mauvais”pneus, Magalhães a maintenu la pression et s'est rapproché de Moura, mais il lui a manqué 9,3 secondes pour s'emparer de la deuxième place.



Les pilotes nationaux Carlos Vieira et Bernardo Sousa ont perdu leurs chances de top 10 de l'ERC dans des accidents séparés dans la première spéciale du samedi. Vieira a cassé sa suspension arrière droite alors qu'un choc contre un talus a fait monter les températures pour Sousa, le premier perdant plus de quatre minutes et le second étant forcé à abandonner.



L'ES11 a été retardée par l'accident de Frank Tore Larsen dont la Ford Fiesta R5 a tapé un arbre, bloquant la spéciale et entraînant son abandon. Hubert Ptaszek a contribué au suspense de l'ultime spéciale en sortant dans un bâtiment de ferme, la faute à une note incorrecte.



Chris Ingram, Fredrik Åhlin, Norbert Herczig, Łukasz Habaj, Rhys Yates, Ricardo Teodósio et José Pedro Fontes complètent le top 10 du général.



ERC Junior Under 28 : Ingram bat Koči dans un final explosifChris Ingram a célébré ses débuts en ERC Junior U28 et sur une quatre roues motrices par une victoire de catégorie, reprenant la tête dans la dernière spéciale après un accident de Martin Koči. Ingram avait porté son avance à 15,8 secondes après la première spéciale du samedi, mais une crevaison lors du premier passage dans Tronqueira l'a remis dans les griffes de Koči. Le champion ERC Junior U27 en titre a immédiatement répliqué dans l'ES12, reprenant la tête pour entamer la dernière spéciale du rallye avec 4,7 secondes d'avance.



Les fantastiques efforts de Koči se sont mal terminés lors du second passage dans Tronqueira, car il a arraché une roue de sa Fabia R5 de ŠKODA Slovakia et n'a pas pu terminer la spéciale. Fredrik Åhlin a ainsi hérité de la deuxième place, une approche simple et défensive le dernier jour lui valant un podium en ERC Junior Under 28 pour ce qui n'était que son second rallye en ERC. Derrière lui, Rhys Yates a fait de même avec la troisième place.



Adoptant une approche délibérément prudente pour préserver ses points au championnat portugais, Luis Rego a mené sa Ford Fiesta R5 en un seul morceau à l'arrivée et à la quatrième place, tandis qu'un Fabian Kreim impressionnant s'est montré plus rapide que tout le monde dans l'ES13, battant même la “fusée russe” Lukyanuk et le vainqueur 2017, Bruno Magalhães, sur la route de la cinquième place. Tamara Molinaro a été extrêmement malchanceuse avec des crevaisons lors des deux passages dans Tronqueira, mais sa persévérance a été récompensée par une sixième place en ERC Junior Under 28.



Derrière elle, les revenants après leurs abandons de jeudi et vendredi, Tomasz Kasperczyk, Laurent Pellier et Pierre-Louis Loubet, terminent de la septième à la neuvième place. Loubet, soutenu par OSCARO, a donné une idée de son potentiel, signant trois top 5 dans la boucle de l'après-midi. Hubert Ptaszek a envoyé sa ŠKODA Fabia R5 en tonneau à pleine vitesse, heurtant un bâtiment de ferme et restant bloqué plus de 20 minutes. Des spectateurs sont venus l'aider à extirper sa voiture, mais il est retombé en dixième position derrière Pellier et Loubet.



ERC Junior Under 27 : victoire “à la maison” pour GagoDiogo Gago a mis à profit sa connaissance du terrain, faisant passer une avance de 40 secondes en ERC Junior Under 27 le vendredi à plus d'une minute avec sa PEUGEOT 208 R2. Mārtiņš Sesks avait été à la lutte avec lui pour la victoire le vendredi, mais a surtout regardé derrière lui le samedi, surveillant Efrén Llarena qui avait subi une crevaison et perdu une minute la veille. Un problème de boîte a défini l'issue de leur duel, Sesks perdant le premier et le second rapports dans la dernière spéciale de Tronqueira et glissant derrière un Llarena extatique.



Simon Wagner semblait parti pour prendre la quatrième place, mais une myriade de pépins techniques l'a forcé à s'arrêter brièvement après l'avant-dernière spéciale de la deuxième étape. Une panne de direction assistée a rendu son ES14 difficile, et une boîte de vitesses cassée l'a contraint à renoncer à seulement 22 kilomètres chronométrés de l'arrivée. Dominik Brož a ainsi gagné un rang alors que l'équipière de Wagner au sein du Saintéloc Junior Team, Catie Munnings, a pris la cinquième place. Mattia Vitta avait abandonné avec une suspension avant gauche cassée le vendredi, mais est reparti le samedi pour prendre la sixième place en ERC Junior U27.



ERC2 : incroyable remontée d'Alonso couronnée par une victoireJuan Carlos Alonso a transformé un retard de 2m53.6s le jeudi après-midi en une victoire samedi, rattrapant et dépassant tous ses rivaux dans une sensationnelle remontée. Alonso avait été retardé par une panne de pompe à essence dans la super spéciale de jeudi, mais il était déjà revenu à la deuxième place et à une minute de Sergei Remennik, leader de l'ERC2, vendredi soir. Il lui a encore repris 15 secondes dès la spéciale d'ouverture de samedi, puis un tête-à-queue de Remennik, bloqué un temps entre deux rochers, lui a donné le commandement et la victoire.



La deuxième place a failli échapper également à Remennik quand le pilote Russian Performance Motorsport en ERC2 a heurté une autre pierre, cette fois lors du deuxième et dernier passage dans Tronqueira. Il a terminé à plus de quatre minutes, mais conservé sa place de dauphin.



Un turbo cassé le jeudi avait envoyé Luís Pimentel au loin, mais sa patience a été récompensée par une place sur le podium. Menderes Okur termine quatrième sur sa Subaru Impreza STI préparée par le Toksport WRT, pour son second départ en ERC. Zelindo Melegari était revenu pour la deuxième étape après avoir abandonné vendredi avec un embrayage cassé, mais sa journée s'est elle aussi terminée de façon prématurée, cette fois après un accident dans l'ES13.



ERC Ladies : Molinaro persévère jusqu'à la victoireTamara Molinaro n'a pas eu le plus facile des rallyes. Un problème de freins le jeudi soir a été suivi de coupures moteur occasionnelles sur sa Ford Fiesta R5 le vendredi matin, puis de deux arrêts forcés dans deux spéciales différentes qui ont amené à quatre ajustements de chrono au cours de la première étape. Le brouillard du samedi matin l'a perturbée pour trouver son rythme, tout comme deux crevaisons plus loin le même jour, mais elle a persévéré jusqu'à l'arrivée.



Catie Munnings ne prenait que son deuxième départ sur la terre en ERC, et a atteint son but de couvrir chaque kilomètre chronométré pour engranger de l'expérience. La perte de son pare-choc avant le vendredi a été son seul ennui majeur sur la route vers une deuxième place en ERC Ladies et une cinquième en ERC Junior U27. Emma Falcón n'a pas été en mesure de repartir pour la deuxième étape, après avoir abandonné à mi-journée le vendredi avec une douleur au dos suite à une réception un peu lourde. Ne voulant prendre aucun risque, elle a préféré se concentrer sur sa manche à domicile, le Rallye des Îles Canaries, en mai.