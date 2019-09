Lukyanuk reste au contact d’Al-Attiyah après la première journée à Chypre en ERC

Alexey Lukyanuk conserve le leader du Rallye de Chypre, Nasser Al-Attiyah, à sa portée après la première étape en Championnat d'Europe FIA des Rallyes, le Russe ayant repris du temps durant la boucle de l'après-midi par une température étouffante.

Al-Attiyah avait dominé les trois premières spéciales de la matinée pour creuser un écart de près d'une demi-minute, la seule inquiétude pour le Qatari, d'ordre mécanique, étant survenue à l'arrivée de la troisième spéciale – juste avant le retour au parc d'assistance – sur sa Volkswagen Polo GTI R5 engagée par Autotek Motorsport.

Lukyanuk a réagi avec fermeté l'après-midi, le leader du Saintéloc Junior Team limitant la perte de temps à 0''6 dans Politiko avec sa Citroën C3 R5. Il a ensuite repris 2''8 à Al-Attiyah sur les 23,23 kilomètres de Lefkara, la plus longue spéciale du rallye.

“Cette journée a été bonne pour nous”, a dit Al-Attiyah, cinq fois vainqueur de ce rallye. “La cinquième spéciale a été vraiment dure, alors on n'a pris aucun risque et on a réussi à garder une bonne vitesse. On n'a perdu que trois secondes par rapport à Lukyanuk. Je suis assez content, on a une bonne avance.”

Le retard du Russe sur le leader est de 25''4 et il dispose d'une avance confortable sur le troisième, Simos Galatariotis – le vainqueur de l'an dernier. Avec en tête la défense de son titre européen, Lukyanuk n'a pas voulu s'engager dans une lutte avec Al-Attiyah qui dispute ce week-end un one-shotet n'est pas engagé dans la course au titre.

Galatariotis a adopté une stratégie risquée, n'ayant emmené qu'une roue de secours pour gagner du poids malgré la réputation qu'ont les spéciales du Rallye de Chypre d'être cassantes et rocailleuses. Elle a cependant payé, puisqu'il a doublé son avantage sur le groupe lancé à sa poursuite.

Le leader du championnat ERC, Chris Ingram (Toksport WRT), qui a mis sur pied une campagne de financement participatif pour courir à Chypre après avoir manqué de 0''3 le titre ERC1 Junior et la récompense de 100.000 euros l'accompagnant, a repris la quatrième place à l'arrivée de la cinquième spéciale après l'avoir concédée dans la précédente.

Son troisième temps lors du second passage dans Lefkara l'a replacé devant l'autre prétendant au titre qu'est Łukasz Habaj (Sports Racing Technologies), qui a conclu la journée à 9''4 du Britannique. Ingram a admis que son set-up avait été trop conservateur et il prévoit d'attaquer sur la deuxième étape.

Mikko Hirvonen est sixième après sa première journée en ERC depuis 17 ans, au terme d'une étape globalement sans ennuis – sa plus grande inquiétude ayant été due à une surchauffe du côté des freins dans les plus longues spéciales. Si le Finlandais (MM-Motorsport) compte 15 victoires en championnat du monde à son actif, son manque d'expérience récente a rendu plus difficile pour lui de suivre les notes.

Albert von Thurn und Taxis n'est pas parvenu à terminer les trois dernières manches de l'ERC, mais le pilote Baumschlager Rallye & Racing figurait déjà dans le top 10 en milieu de journée avant de grimper à la septième place après le second passage dans Lefkara.

Cette progression s'est faite aux dépens de Tibor Érdi Jr. (Érdi Team Kft.), qui a dû s'arrêter pour remplacer la roue avant droite crevée et a perdu quatre minutes pour se retrouver hors des points en 14e position. Le double champion ERC2, qui a rejoint la catégorie reine avec une ŠKODA Fabia R5 en fin d'année dernière, est 13e samedi soir.

Norbert Herczig (MOL Racing Team) est remonté de la 33e place à la neuvième en fin d'étape, ayant signé toute la journée des chronos dans le top 5. Après avoir entamé la journée avec une pénalité de deux minutes, le Hongrois n'a que 6''5 de retard sur Abdulaziz Al-Kuwari, huitième.

Le débutant en ERC Emilio Fernández (Toksport WRT) a connu un bel après-midi pour sa première visite à Chypre, le Chilien montant en régime lors des seconds passages dans Politiko et Lefkara. Il est passé de la 11e à la neuvième place, avant d'être dépassé par Herczig dans la super spéciale de Nicosie concluant la journée pour se retrouver à 4''2.

Herczig et Fernández ont tous deux bénéficié des ennuis de Niki Mayr-Melnhof. L'Autrichien avait déjà été retardé lors du passage matinal dans Lefkara par divers signaux lumineux sur son tableau de bord – le faisant ressembler à “un sapin de Noël”– en raison d'une perte de puissance, et cela s'est reproduit l'après-midi. Il reste dans la lutte pour la huitième place, à seulement 16''6 d'Al-Kuwari et 6''1 derrière Fernández en ayant aussi perdu du temps sur une crevaison le matin.

Petros Panteli (Q8 Oils Rally Team) mène toujours la catégorie ERC2 des voitures de série alors qu'Efrén Llarena (Peugeot Rally Academy) s'est maintenu devant Erik Cais (ACCR Czech Rally Team) en ERC3.

