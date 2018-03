Lukyanuk reste un confortable leader aux Açores en ERC

Alexey Lukyanuk a encore augmenté son avance en tête du Rallye Azores Airlines, en dépit d'une frayeur lors d'une rencontre avec un troupeau de vaches dans la dernière spéciale de ce vendredi sur la manche d'ouverture du Championnat d'Europe FIA des Rallyes.

Lukyanuk a repoussé plus loin encore son plus proche rival, Ricardo Moura, adoptant une approche prudente pour maintenir sa voiture en une seule partie. Moura a été tout aussi conservateur après avoir subi une crevaison durant la boucle matinale, ne voulant pas revivre pareille mésaventure.



Le triple champion du Portugal des rallyes, Bruno Magalhães, a pris le dessus sur le duo de tête de l'ERC Junior U28, constitué de Martin Koči et Chris Ingram, pour s'emparer de la troisième place. Mais, non satisfait par l'équilibre de sa voiture ce matin, il a perdu du temps sur Lukyanuk et se retrouve à 32,4 secondes du Russe au terme de la deuxième journée.



Troisième de l'ERC Junior U28, Fredrik Åhlin a fait un mauvais choix de pneus, perdant 26,9 secondes sur le plus rapide, Magalhães, lors du second passage dans Sete Cidades. Il est cependant parvenu à maintenir derrière lui son plus proche rival, Bernardo Sousa ayant assuré dans cette même spéciale pour éviter tout risque de crevaison – contrairement à de nombreux autres pilotes.



Rhys Yates, actuellement quatrième en ERC Junior U28, se maintient dans une lutte serrée pour les places restantes dans le top 10 avec les pilotes locaux Carlos Vieira, Ricardo Teodósio et Luis Rego. Cependant, des soucis de direction assistée ont renvoyé Rego à l'arrière de ladite bataille, permettant à Frank Tore Larsen de prendre la cinquième place en ERC Junior U28.



Lukasz Habaj a connu une journée difficile en s'élançant le premier et se trouvant ralenti par la terre meuble de la boucle matinale, puis par une crevaison dans Feteiras 2, et enfin par un choc contre un mur qui a fait couper momentanément son moteur lors du second passage dans Sete Cidades. Ces divers ennuis l'ont fait rétrograder bien au delà du top 10.



Zelindo Melegari n'est pas resté longtemps en tête de la catégorie ERC2, une panne d'embrayage durant la boucle de l'après-midi l'ayant renvoyé à la deuxième place derrière Sergei Remennik après l'ES7.



Mārtiņš Sesks mène toujours l'ERC Junior U27 et l'ERC3 après l'ES8, en dépit d'une crevaison sur la fin. Sa principale opposition est incarnée par le local Diogo Gago, qui s'est rapproché à 3,2 secondes. Efrén Llarena a perdu du temps sur les leaders après une crevaison lors du premier passage dans Sete Cidades.