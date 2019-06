Lukyanuk retardé mais toujours leader en ERC

Alexey Lukyanuk est toujours en tête du 76e Rallye PZM de Pologne, malgré une seconde crevaison en autant de jours qui lui a fait perdre 16.4s sur ses rivaux du Championnat d'Europe FIA des Rallyes lancés à sa poursuite.

Le pilote Saintéloc Racing a heurté une pierre sur la trajectoire et immédiatement crevé à l'avant droit, ce qui a aussi enlevé l'arche de roue de sa Citroën C3 R5.

En dépit de ce contre-temps, Lukyanuk a encore 23.4s d'avance sur Jari Huttunen, le pilote Hyundai Motorsport N.

“Vous savez ce que je déteste le plus ? L'odeur de gomme brûlée dans la voiture ! Un désastre”, a dit Lukyanuk.

“J'espère que ça va aller – il nous reste une roue de secours, on en a encore deux – et on n'a pas trop perdu de temps.”

