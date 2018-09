Lukyanuk roulera “à fond” pour gagner le Rallye de Pologne ERC

La star du Championnat d'Europe FIA des Rallyes Alexey Lukyanuk estime que la seule façon de viser la victoire le PZM Rallye de Pologne sera d'y aller “à fond”.

Le pilote Russian Performance Motorsport aborde l'avant-dernière manche de la saison ERC 2018 avec le titre tant convoité à portée de main.

Avant sa première visite sur le rendez-vous basé à Mikołajki, Lukyanuk trouve des similitudes avec les routes qu'il a expérimentées par le passé au Rallye d'Estonie.

“On sait que le Rallye de Pologne est assez rapide, sableux, comme l'Estonie mais plus étroit et plus piégeur”, dit-il.

“Le défi principal est la vitesse très élevée – il faut être pleinement concentré sur ses notes et y aller à fond parce que quand on lève le pied de l'accélérateur, ça ne fonctionne pas ici, alors ça devrait être très sympa côté pilotage. On aime les routes de ce genre.”

Lukyanuk, qui a testé sa Ford Fiesta R5 en Pologne hier mardi, réalise une bonne saison ERC avec des victoires aux Açores, à Grande Canarie et en Italie, ainsi qu'une deuxième place le mois dernier sur le Barum Czech Rally Zlín, avec son copilote Alexey Arnautov.

