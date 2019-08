Lukyanuk s’attend à une lutte “plus captivante” pour le titre ERC

L'émergence de Chris Ingram en tant que prétendant au titre en Championnat d'Europe FIA des Rallyes va entraîner une fin de saison “plus captivante” à Chypre et en Hongrie.

Tel est l'avis du champion sortant Alexey Lukyanuk, qui a perdu la tête du championnat au profit du Britannique après un Barum Czech Rally Zlín à problèmes, que le Russe a terminé avec trois points contre 26 pour Ingram.

“C'est génial en fait”, a dit le pilote du Saintéloc Junior Team, un point derrière Ingram après six rallyes. “Ça veut dire plus de suspense et ce sera intéressant devoir comment la situation évolue, c'est plus intéressant maintenant.”

“Ça veut dire aussi qu'on va devoir être très prudents sur les deux prochains rallyes, tout simplement pour être sûrs d'être en sécurité devant nos rivaux.”

Łukasz Habaj est lui aussi clairement dans la lutte, bien qu'étant reparti avec un score vierge des deux dernières rallyes. Vainqueur aux Açores et monté deux fois sur le podium, il est troisième du classement à dix points d'Ingram et neuf de Lukyanuk.

“Ça reste possible, on reste dans la lutte”, a dit le Polonais qui a été contraint à l'abandon au Barum Czech Rally Zlín en raison d'importants dégâts sur sa voiture.

