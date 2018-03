Lukyanuk s’échappe aux Açores en ERC, profitant des défaillances de ses rivaux

Alexey Lukyanuk a renforcé sa mainmise sur la première place au Rallye Azores Airlines, bénéficiant d'une crevaison de son principal poursuivant, Ricardo Moura, et prenant la mesure du leader en FIA ERC Junior U28, Martin Koči.

Le pilote de pointe de Russian Performance Motorsport a remporté les deux spéciales de la boucle matinale ce vendredi, gagnant même dix secondes sur le groupe de chasse dans la fameuse spéciale de Sete Cidades dite “du volcan”, malgré un choc contre un talus dans les conditions difficiles.



“Dans le brouillard, c'était compliqué. J'ai touché deux fois les murs. On aurait pu endommager un peu la géométrie ou quelque chose dans la suspension. Ça n'a pas été un gros choc, mais ça reste désagréable”, a expliqué Lukyanuk.



Moura a été engagé dans une lutte serrée pour la tête jusqu'à la spéciale de Feteiras Meo, où il a crevé et perdu un peu plus de 13 secondes sur le Russe. Cependant, une performance solide dans Sete Cidades, pour conclure la boucle, lui a permis de conserver un avantage de 20 secondes pour la deuxième place.



Le champion ERC Junior U27 en titre, Chris Ingram, est remonté de la deuxième à la première place en ERC Junior U28 et de la sixième à la troisième du général, grâce à deux chronos impressionnants pour ses débuts sur une quatre roues motrices. Il a relégué le précédent leader de l'ERC Junior U28, Martin Koči, à la quatrième place du général mais à seulement un dixième de seconde, Bruno Magalhães suivant en cinquième position à 1,7 seconde d'Ingram.



Bernardo Sousa a été délogé de la septième place par le duo ERC Junior U128 constitué d'Ingram et de Fredrik Åhlin, ce dernier remontant à la sixième, alors que de bons chronos signés Luis Rego et José Pedro Fontes dans Sete Cidades leur ont valu de passer huitième et dixième respectivement. Rhys Yates a rétrogradé en neuvième position après un tête-à-queue dans la même spéciale.



Derrière Yates, Frank Tore Larsen est tombé à la quatrième place en ERC Junior Under 28, Marijan Griebel complétant le top 5 de la catégorie.



Hubert Ptaszek n'a pas pris le départ ce matin, après une erreur à l'assistance de jeudi soir qui a vu le Polonais et son copilote Maciej Szczepaniak manquer le pointage à l'entrée du parc, d'où leur exclusion.



L'avance confortable de Sergei Remennik en ERC2 s'est évaporée à la fin de la seconde spéciale de la matinée, la crevaison qu'il a subie à l'avant droit ayant permis à son plus proche rival, Zelindo Melegari, de réduire l'écart à 3,9 secondes.



Menderes Okur est lancé dans une bataille serrée pour la troisième place avec Juan Carlos Alonso, qui avait mené l'ERC2 avant une casse de pompe à essence dans la dernière spéciale du jeudi. Quatre dixièmes de seconde seulement séparent le duo après l'ES5. Luis Pimentel reste cinquième.



Mārtiņš Sesks a pris la poudre d'escampette au commandement de l'ERC Junior U27, devançant de plus d'une minute son plus proche poursuivant, Efrén Llarena, dans Sete Cidades pour porter son avance à 1m13.3s.



L'équipier de Sesks au sein de l'ADAC Opel Rallye Junior Team, Tom Kristensson, a connu une fin de rallye brutale en remportant la quatrième spéciale puis partant en tonneau juste après l'arrivée. Les dégâts sur son Opel ADAM R2 étaient suffisamment importants pour l'obliger à se retirer immédiatement.



La deuxième spéciale de ce vendredi, Feteiras Meo, a été difficile pour les concurrents de l'ERC3 et de l'ERC Junior Under 27, avec des crevaisons pour Dominik Brož et Gil Antunes. Catie Munnings a elle aussi endommagé le pare-choc avant de sa PEUGEOT 208 R2 du Saintéloc Junior Team, mais pour une perte de temps minimale.