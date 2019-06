Lukyanuk toujours leader en ERC, chamboulement en Junior

Alexey mène toujours le 76e Rallye PZM de Pologne comptant pour le Championnat d'Europe FIA des Rallyes, bien qu'ayant perdu du temps, alors qu'un trio de Juniors ERC a connu des ennuis dans la spéciale d'Uzranki.

Une crevaison a retardé Lukyanuk dans l'ES11 et lui a coûté plus de 15 secondes, mais son avance sur Jari Huttunen (Hyundai Motorsport N) est restée quasiment intacte. Le plus rapide dans Uzranki immédiatement après, il a fait remonter l'écart à 30.5s.

Derrière Huttunen, le classement a été grandement chamboulé par une série d'événements dans cette même spéciale d'Uzranki.

Le leader du championnat Łukasz Habaj (Sports Racing Technologies) a dépassé l'autre local Miko Marczyk (ŠKODA Polska Motorsport) pour la quatrième place dans la première spéciale du jour, Mikołajki MAX.

Mais cette quatrième place est devenue la troisième quand Filip Mareš (ACCZ Czech Rally Team) a été retardé par deux soucis différents dans Uzranki.

Mareš a été ralenti sur la route par Marczyk, reparti devant lui après s'être arrêté pour remplacer une roue crevée, ce qui lui a coûté deux minutes. Dans le même temps, sa roue arrière droite a cassé.

Ses soucis ont coûté plus d'une demi-minute à Mareš, mais, grâce à ceux de Marczyk, il mène toujours l'ERC1 Junior et reste quatrième au général.

Marczyk ayant perdu plus de dix minutes et se retrouvant P10 au général, Hiroki Arai aurait dû en bénéficier. Au lieu de quoi, le pilote du Team STARD a vu son rallye s'achever dans Uzranki après un tonneau avec sa Citroën.

Aron Domżała (TGS Worldwide) a par conséquent gagné deux positions pour prendre la cinquième, mais se trouve à plus d'une demi-minute de Mareš.

Il est en revanche mis sous pression par Mattias Adielsson, désormais remonté à la deuxième place de l'ERC1 Junior en plus d'être sixième au général.

Son parcours dans Uzranki n'a pas été de tout repos non plus, le Suédois roulant “peut-être 100 mètres”en dehors de la route dans une portion en béton mais ne concédant que quelques secondes.

Marijan Griebel (Baumschlager Rallye & Racing) est revenu à la septième place et Tomasz Kasperczyk (Tiger Energy Drink Rally Team) de la 11e à la huitième, en partie grâce à une crevaison de Norbert Herczig qui a fait perdre quelques secondes au pilote du MOL Racing Team.

Kasperczyk se trouve maintenant à portée de Herczig, à 11.2s de lui tout en disposant d'une avance confortable sur Marczyk en P10.

Albert von Thurn und Taxis (Baumschlager Rallye & Racing) et Jarosław Kołtun ont tous deux abandonné, le premier avec une roue cassée dans Gmina Mragowo et le second étant sorti de la route dans la piégeuse Uzranki.

Ken Torn (Estonian Autosport Junior Team) mène toujours en ERC3 à trois spéciales de l'arrivée, tout comme Juan Carlos Alonso en ERC2 après l'ES11.

The post Lukyanuk toujours leader en ERC, chamboulement en Junior appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.