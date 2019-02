Lukyanuk veut intégrer une illustre liste en défendant son titre ERC

Alexey Lukyanuk va tenter de devenir le quatrième pilote seulement de l'histoire à défendre avec succès son titre en Championnat d'Europe FIA des Rallyes, après avoir signé pour piloter une Citroën C3 R5 de Saintéloc Racing.

Lukyanuk a coiffé la couronne ERC 2018 au volant d'une Ford Fiesta R5 préparée par H-Racing. Si le Russe décroche un deuxième titre consécutif cette année, il rejoindra Bernard Darniche (1976-1977), Luca Rossetti (2010-2011) et Kajetan Kajetanowicz (2014-2017) sur une liste illustre.

Jean-Baptiste Ley, Coordinateur de l'ERC, déclare :“Si nous espérons vraiment qu'Alexey aura l'opportunité de faire étalage d'un immense talent à l'échelle mondiale en ayant remporté le championnat d'Europe – terrain d'entraînement établi pour les pilotes du Championnat du Monde des Rallyes –, son objectif en 2019 sera concentré sur la défense du titre qu'Alexey Arnautov [son copilote] et lui ont remporté de façon impressionnante la saison dernière. Nous sommes honorés de les voir continuer en ERC où ils seront une nouvelle fois la référence ultime pour les Juniors ERC qui visent le sommet.”

Le résident de Saint-Pétersbourg, considéré comme l'un des pilotes les plus spectaculaires de sa génération, déclare : “C'est un immense défi pour nous avec une nouvelle équipe et une nouvelle voiture. Ce sera difficile mais tout le monde est concentré pour travailler très dur et essayer d'accomplir le maximum. C'est un peu un saut dans l'inconnu, mais nous avons une bonne expérience des rallyes et nous avons une bonne équipe.”

Et de poursuivre : “Ce que nous pourrons faire dépend énormément du ressenti envers et au sein de l'équipe. Bien sûr, j'ai faim de victoires mais je dois aussi me concentrer sur les points et être plus régulier. Nous avons fait du très bon boulot l'année dernière mais il y a quand même eu quelques petites choses inattendues, alors nous devons combiner notre vitesse et notre fiabilité. Ce n'est pas facile mais nous allons travailler dur.”

Vincent Ducher, Rally Manager de Saintéloc Racing qui a mené Craig Breen à trois classements dans le top 3 général final de l'ERC entre 2013 et 2015, déclare : “Saintéloc est content d'accueillir Lucas et Alexey Arnautov dans l'équipe. Nous voulons retrouver le chemin de la victoire. Bien sûr, nous nous sommes rencontrés il y a quelques mois et avons discuté des possibilités avec Lucas, qui est un des meilleurs pilotes. Avec nos deux nouvelles fusées, la C3 R5 et Lucas, nous avons beaucoup de travail devant nous, mais cela va être un défi génial et excitant avec le soutien de Citroën et de Michelin.”

Lukyanuk retrouvera Mattias Adielsson chez Saintéloc, le Suédois ayant été annoncé dans l'équipe le mois dernier pour piloter une C3 R5 dans la catégorie ERC1 Junior.

The post Lukyanuk veut intégrer une illustre liste en défendant son titre ERC appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.