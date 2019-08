Lundberg bien remis pour la finale de la saison ERC3 Junior

Elias Lundberg sera de retour au meilleur de sa forme pour la manche décisive du Championnat FIA ERC3 Junior, la semaine prochaine en République tchèque.

Lundberg a été contraint à l'abandon au Rally di Roma Capitale le mois dernier, après s'être coincé un nerf du bras gauche – ce qui rendait impossible pour lui de piloter son Opel ADAM R2.

“Je suis de retour en bonne santé après le Rally di Roma Capitale, mon copilote David [Arhusiander] et moi concentrons pour finir la saison ERC3 Junior sur une bonne note”, dit le Suédois.

“C'est un nerf coincé de mon bras gauche qui a causé notre abandon en Italie, mais, honnêtement, la saison a été jusque-là semée d'embuches. Nous sommes encore plus déterminés à laisser tout ça derrière nous et à terminer l'année avec un bon résultat. Plus que tout, j'aimerais ramener un bon résultat à la maison pour récompenser mes fabuleux gars de ADAC Opel Rallye Junior Team d'avoir travaillé si dur toute la saison.”

Lundberg n'a encore jamais affronté les spéciales goudronnées du Barum Czech Rally Zlín mais il attend avec impatience le début du rendez-vous tchèque, vendredi (16 août).

“Je suis vraiment impatient avant le Barum Czech Rally Zlín”, dit-il. “C'est un nouveau type de rallye pour moi et la compétition en ERC3 Junior sera aussi relevée que d'habitude. Nous allons nous concentrer pour augmenter notre rythme sur asphalte et faire de notre mieux.”





