Lundberg content de l’expérience à Zlin en ERC

Elias Lundberg a expliqué que la nature difficile du Barum Czech Rally Zlín sur asphalte avait rendu l'expérience encore plus importante.

Lundberg faisait ses débuts sur ce rendez-vous, manche décisive du Championnat FIA ERC3 Junior. Il a terminé la dernière spéciale à la septième place mais choisi de ne pas conduire jusqu'à l'arrivée pour raisons de santé.

“Le premier jour a été très dur mais c'était très bien d'avoir une expérience de ce rallye parce qu'il est très difficile”, a dit le Suédois de l'ADAC Rallye Junior Team. “On a eu de gros problèmes de freins dans les deux dernières spéciales du samedi et perdu beaucoup de temps. On apprenait ce rallye mais on essayait aussi d'attaquer un peu même si on n'avait pas le bon rythme. L'ambiance créée par les fans a été une expérience très spéciale pour nous.”

Lundberg et son copilote David Arhusiander ont signé leur meilleur résultat de la saison dans la catégorie soutenue par Pirelli avec une troisième place au Rallye des Açores en mars.

