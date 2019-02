Lundberg, Munster join ADAC Opel Rallye Junior Team for ERC, Opel confirms Corsa R2 project

L'ADAC Opel Rallye Junior Team continuera à fournir la référence ultime dans la division ERC3 Junior du Championnat d'Europe FIA des Rallyes en 2019, et visera une cinquième couronne de suite en ERC Junior.

Gérée par Holzer Motorsport, la structure a décroché ces quatre dernières saisons le titre dans la catégorie de l'ERC soutenue par Pirelli et destinée aux jeunes espoirs pilotant une voiture de type R2, s'assurant son premier succès avec Emil Bergqvist en 2015 puis Marijan Griebel, Chris Ingram et Mārtiņš Sesks les trois années suivantes – ce dernier battant son équipier Tom Kristensson. Jari Huttunen, Tamara Molinaro et Julius Tannert sont aussi d'anciens membres de l'équipe. Tous les huit ont ensuite couru en Championnat du Monde des Rallyes.

En 2019, l'ADAC Opel Rallye Junior Team donnera une nouvelle fois au dernier vainqueur de l'ADAC Opel Rallye Cup allemande la chance de passer du niveau national à la scène internationale puisque le lauréat 2018, le Suédois de 20 ans Elias Lundberg, sera présent lors des six manches de l'ERC3 Junior avec une ADAM R2.

Résident au Luxembourg, Grégoire Munster, fils de l'ancienne référence belge de l'ERC Bernard Munster, pilotera la seconde ADAM R2 de l'ADAC Opel Rallye Junior Team après s'être classé deuxième derrière Lundberg la saison dernière en Allemagne et en ayant coiffé la couronne Junior en Belgique pour sa première saison de rallye. Âgé lui aussi de 20 ans, il a inscrit des points pour sa première apparition esseulée en ERC Junior au Barum Czech Rally Zlín en août dernier, et impressionné en s'imposant pour ses débuts sur une R5, en France, en fin d'année.

Opel désigne la Corsa R2 comme nouvelle arme à venir en ERC

Opel Motorsport a plus encore souligné son implication au niveau junior en confirmant le développement d'une nouvelle Corsa R2, basée sur la nouvelle génération de la Corsa de série, pour le Championnat d'Europe FIA des Rallyes et des programmes clients à l'international. Développée conjointement avec Holzer Motorsport, partenaire technologique d'Opel, la Corsa R2 sera disponible fin 2020, ses débuts en compétition étant fixés à 2021. Opel a aussi confirmé son soutien à l'ADAC Opel Rallye Cup pour 2019.

Bergqvist a montré la voie à suivre

Les pilotes de l'ADAC Opel Rallye Junior Team ont gagné le titre en Championnat FIA ERC3 ces quatre dernières saisons, donnant à plusieurs stars en devenir la chance de prouver leur talent au niveau international.

L'espoir suédois Emil Bergqvist a inauguré la séquence en 2015, l'année qui a suivi sa victoire en ADAC Opel Rally Cup allemande, et Jean-Baptiste Ley, le Coordinateur de l'ERC, se réjouit de la poursuite du soutien de l'équipe envers l'ERC et sa catégorie Junior avec la confirmation de l'excitant projet Corsa R2 pour 2020.

“Nous nous réjouissons que l'ADAC Opel Rallye Junior Team continue de donner à de jeunes pilotes la chance de passer de la compétition nationale à l'ERC et de prouver leur talent dans un championnat très relevé comprenant six manches sur asphalte et sur terre”, dit Ley.“Gérée par Holzer Motorsport, l'équipe a fixé un standard très élevé et continue de produire quelques-uns des meilleurs espoirs du rallye année après année – Tom Kristensson et Mārtiņš Sesks, ses derniers lauréats, en étant deux bons exemples. La confirmation du projet Corsa R2 par Opel Motorsport est aussi très excitante et très bien accueillie.”



Une forte concurrence attend les pilotes de l'ADAC Opel Rallye Junior Team en ERC

Les nouvelles recrues de l'ADAC Opel Rallye Junior Team, Elias Lundberg et Grégoire Munster, affronteront une belle brochette de jeunes espoirs dans l'ERC 3 Junior 2019. À plus d'un mois du Rallye des Açores qui ouvrira la saison (21-23 mars), les pilotes suivants ont annoncé leur présence pour la saison qui arrive, et plusieurs autres suivront prochainement :

Sindre Furuseth (Norvège) Copilote : Jim Hjerpe (Suède)

Saintéloc Junior Team / PEUGEOT 208 R2

Grigor Grigorov (Bulgarie) Copilote : NC

Grigorov Racing Team – Enekod / PEUGEOT 208 R2

Efrén Llarena (Espagne) Copilote : Sara Fernández (Espagne)

Rally Team Spain / PEUGEOT 208 R2

Elias Lundberg (Suède) Copilote : NC

ADAC Opel Rallye Junior Team / Opel ADAM R2

Catie Munnings (Grande-Bretagne) Copilote : NC

Saintéloc Junior Team / PEUGEOT 208 R2

Grégoire Munster (Luxembourg) Copilote : NC

ADAC Opel Rallye Junior Team / Opel ADAM R2

Roman Schwedt (Allemagne) Copilote : Lina Meter (Allemagne)

ROMO Motorsport / PEUGEOT 208 R2

The post Lundberg, Munster join ADAC Opel Rallye Junior Team for ERC, Opel confirms Corsa R2 project appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.