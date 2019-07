Lundberg revient sur son abandon précoce à Rome en ERC3 Junior

Le détenteur d'un podium en ERC3 Junior Elias Lundberg a expliqué pourquoi il avait été contraint d'abandonner au Rally di Roma Capitale, le week-end dernier.

Le pilote de l'ADAC Opel Rallye Junior Team s'est plaint d'un souci avec son bras gauche après la Spéciale de Qualification du vendredi matin.

Le problème empirant sur la boucle matinale du samedi, son équipe a donné pour instruction au Suédois de rentrer au parc d'assistance plus tôt que prévu pour recevoir des soins.

“Ce n'était même pas la douleur qui me handicapait le plus en pilotant, mais je ne pouvais agripper correctement [le volant] de la main gauche”, a dit Lundberg.“Je devais pratiquement tout faire de la main droite avec laquelle je dois aussi changer les rapports. Alors, piloter vite sur ces spéciales exigeantes et à un tel niveau n'était pas possible.”

Le directeur d'Opel Motorsport, Jörg Schrott, a quant à lui déclaré : “C'est vraiment dommage. Elias était déterminé à tout donner, et il aurait pu réussir quelque chose de bien ici. Mais piloter avec ce handicap aurait été non seulement futile d'un point de vue sportif, mais aussi dangereux. Et la santé passe toujours en premier pour nous.”

Et l'équipier de Lundberg, Grégoire Munster, a conclu : “J'espère qu'il sera de retour très bientôt.”

