Lundberg veut relancer sa quête du titre ERC3 Junior en Pologne

Elias Lundberg a déjà un plan en tête pour compenser une manche lettone du Championnat FIA ERC3 Junior frustrante pour lui – le Rallye de Pologne !

Lundberg était considéré comme un candidat au podium au Rallye de Liepāja après son arrivée dans le top 3 au Rallye des Açores également sur terre. Cependant, un accident dès la toute première spéciale en a décidé autrement pour le membre de l'ADAC Opel Rallye Junior Team qui a dû se contenter d'une 11e place dans la catégorie soutenue par Pirelli, après être reparti en Rally2.

Il se servira maintenant du Rallye de Pologne, du 28 au 30 juin, pour revenir dans la course au titre.

“On s'est crashés dans la première spéciale”, a dit le Suédois, copiloté par son compatriote David Arhusiander.“J'ai pris une trajectoire trop large dans un virage en asphalte et il y avait de la terre à l'extérieur, j'ai heurté un fossé et fait un tonneau. Un seul, mais l'impact a été assez rude à l'atterrissage et on a cassé tant l'arrière droit que l'avant gauche. Puis on a eu quelques problèmes électriques le dimanche matin.”

Et Lundberg de poursuivre : “Bien sûr, c'est très frustrant de ne même pas avoir fait un bon temps en spéciale. Ça n'a pas été notre meilleur rallye mais maintenant, on se tourne vers la Pologne.”

