Ken Torn dit qu'avoir lutté pour le titre en Championnat FIA ERC3 Junior a boosté son expérience et l'a aidé à progresser en tant que pilote.

Torn, membre de l'Estonian Autosport Junior Team, a envisager d'arrêter sa carrière jusqu'à ce qu'il reçoive l'offre de sa vie pour piloter une Ford Fiesta R2T construite par M-Sport Poland au Rallye de Liepāja, fin mai.

Après avoir gagné l'ERC3 Junior en Lettonie, puis sur le 76e Rallye PZM de Pologne et le Rallye de Rome Capitale qui suivaient, Torn a manqué d'un seul point le convoité titre dans la catégorie soutenue par Pirelli, après une finale captivante au Barum Czech Rally Zlín entre Efrén Llarena l'Espagnol, finalement titré, Sindre Furuseth le Norvégien, et lui.

“Piloter ici pour la première fois n'a pas été facile et j'ai dû tenir le rythme de gars qui avait déjà une expérience de ce rallye et qui étaient très rapides”, a déclaré Torn, trois fois vainqueur de l'ERC3 Junior en quatre départs.

“On a essayé d'attaquer aussi fort qu'on le pouvait, essayé de ne pas trop penser au championnat. C'était tellement serré avec Efrén et Sindre. Ils sont à fond tout le temps, ils ne veulent pas lever et nous non plus – alors cela a été une saison très dure. Mais en fait, je pense que ça nous a aidés, on a pu progresser et engranger plus d'expérience.”

La campagne de Torn en ERC3 Junior lui a aussi donné une chance d'accroître sa connaissance de la compétition sur goudron.

“Avant Rome, on n'avait fait qu'un rallye et cinq spéciales sur asphalte”, a-t-il expliqué. “Mais j'aime ça de plus en plus et même si c'est totalement différent ici [à Zlín], et très spécial, j'ai bien aimé.”

The post Lutter pour le titre ERC3 Junior a aidé Torn appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.