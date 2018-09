Lykyanuk sort de la route au PZM Rallye de Pologne en ERC !

Le PZM Rallye de Pologne a déjà connu un énorme coup de théâtre, le leader du Championnat d'Europe FIA des Rallyes, Alexey Lukyanuk, étant sorti de la route dans la spéciale de Świętajno.

Le pilote Russian Performance Motorsport a abandonné avec des dégâts sévères à l'arrière droit de sa Ford Fiesta R5, après seulement 2,18 kilomètres dans la troisième spéciale du rallye.



Un violent impact a créé ces dégâts au niveau de la suspension et de la roue arrière droite, mais Lukyanuk et son copilote Alexey Arnautov se sont tirés indemnes de l'accident.



Lukyanuk était à la lutte pour la première place avec le leader en FIA ERC Junior Under 28, Nikolay Gryazin, qui compte désormais une avance de 9''7 sur le vice-champion 2017 de l'ERC Junior Under 27, Jari Huttunen.



Bien que Łukasz Pieniążek soit sorti de la route dans cette même spéciale alors qu'il occupait la quatrième place – ayant heurté un arbre au bout de 400 mètres seulement –, les Juniors ERC de moins de 28 ans verrouillent désormais le reste du top 5 au général.



Chris Ingram est maintenant troisième, 36''5 derrière Gryazin. Le leader de ce championnat Junior U28, Fabian Kreim, suit 3''9 plus loin et Miko Marczyk, le jeune talent de ŠKODA Polska Motorsport, occupe la cinquième place.

