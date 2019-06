M-Sport dévoile la remplaçante de sa Fiesta titrée en ERC

Une des voitures les plus victorieuses dans l'histoire récente du Championnat d'Europe FIA des Rallyes est sur le point d'être remplacée, avec la confirmation d'une toute nouvelle version de la Ford Fiesta T5 signée M-Sport.

Se basant sur la Ford Fiesta ST-Line et adoptant un moteur EcoBoost, M-Sport a travaillé de façon rapprochée avec Ford Motor Company pour “assurer que la nouvelle Fiesta fournisse un grand pas en avant en termes de vitesse et de performance”, selon le fabricant.

Le directeur général de M-Sport, Malcolm Wilson OBE, déclare :“Nous avons pris notre temps pour être sûrs que ce nouveau modèle soit encore meilleur avec des gains de performance dans tous les domaines. Le programme d'essais a été extensif, et nous avons travaillé dur pour faire en sorte que cette nouvelle voiture convienne à des pilotes de tous niveaux. Nous avons assez littéralement fait le tour du monde – roulant sur une large variété de surfaces, dans des conditions variables et avec tout une liste de pilotes au volant. Cette voiture est extrêmement importante pour nous, et son adaptabilité est cruciale à sa réussite.”

La Fiesta R5 originelle est la voiture de rallye la plus victorieuse de M-Sport au niveau mondial. Kajetan Kajetanowicz lui a apporté sa première victoire au Rallye de Pologne 2013, comptant pour l'ERC, le premier de 18 succès dans la principale compétition régionale.

Kajetanowicz a poursuivi en remportant le prestigieux titre européen trois années de suite à partir de 2015, avant qu'Alexey Lukyanuk coiffe la couronne 2018 avec la Fiesta R5.

Plus de 250 exemplaires de la Fiesta R5 première génération ont été utilisés en compétition. Cliquez ici pour plus d'informations sur sa remplaçante qui est le fruit du travail d'une équipe technique dirigée par Bernardo Fernandes, ingénieur M-Sport.

Les détails concernant les débuts en course de la nouvelle Fiesta R5 doivent encore être précisés, mais son éligibilité soit attendue pour la seconde moitié de la saison en cours.

