Voici la toute nouvelle Ford Fiesta Rally3 de M-Sport, première voiture construite suivant le règlement de la catégorie Rally3 de la FIA et qui sera utilisée dans le Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA à partir de la saison prochaine.

Le Rally3 est une nouvelle catégorie de voitures de rallye créée pour offrir une première étape accessible et abordable sur l’échelle des quatre roues motrices aux niveaux national, régional et mondial.

ERC Cais rapide comme l’éclair en remontant au Rallye de Hongrie en ERC 13/11/2020 À 17:00

La Fiesta Rally3 à quatre roues motrices a été conçue et développée dans les installations ultramodernes de M-Sport Poland à Cracovie, en Pologne.

Selon M-Sport, cette Fiesta Rally3 “fait l’objet d’un programme de développement intense sur une variété de surfaces et de conditions à travers l’Europe, en utilisant un échantillon unique de pilotes de classe mondiale. Un ensemble clair d’objectifs et de normes a maintenant été défini pour la Fiesta Rally3 afin d’obtenir une fiabilité inégalée. L’objectif le plus notable est la date d’homologation : M-Sport Pologne homologuera la toute première voiture de type Rally3 le 1er mars 2021.”

La M-Sport Fiesta Rally3 sera disponible au prix de 99 999 euros hors taxes et frais d’immatriculation. En prévision de la popularité de la catégorie Rally3, la production est déjà en cours à Cracovie et les dépôts pour les premières commandes seront acceptés à partir de lundi.

Les clients pourront ainsi prendre livraison de leur Fiesta Rally3 dès la date d’homologation et commencer leurs campagnes sportives à partir de mars 2021. De plus amples informations sont disponibles à l’adresse suivante : Rally3CarSales@m-sport.co.uk

La Fiesta Rally3 de M-Sport en détailUn moteur EcoBoost de 1,5 litre équipe la Fiesta Rally3 pour une puissance de 215 chevaux et 400 Nm de couple, le tout avec une boîte de vitesses séquentielle à cinq rapports. La voiture est capable d’atteindre les 100 km/h en seulement cinq secondes et offre une vitesse maximale de 185 km/h. Elle est suspendue par des amortisseurs à trois voies réglables à l’avant et à l’arrière à l’aide de jantes de 17 et 15 pouces pour le goudron et la terre respectivement. La voiture pèse 1210 kg.”

Maciej Woda, directeur de M-Sport Poland, a déclaré :“Je suis très heureux de la façon dont les choses progressent avec la Fiesta Rally3. Chaque fois que je vois la voiture de développement, je suis très fier de toute l’équipe qui travaille sans relâche et qui a été à l’œuvre, tout au long de l’année 2020, sur cette voiture vraiment révolutionnaire. En cette année très difficile pour tout le monde, l’équipe de Cracovie se surpasse avec la Fiesta Rally3, ne laissant rien entraver la conception et le développement. Je tiens à féliciter et à remercier tous ceux qui ont contribué à ce projet jusqu’à présent.”

“La Fiesta Rally3 et l’effort collectif qui a présidé à sa création incarnent tout ce pour quoi M-Sport existe : offrir toutes les opportunités à la prochaine génération de pilotes. La Fiesta Rally3 ne sera en aucun cas une alternative aux voitures qui existent actuellement, il s’agit d’un tout nouveau concept au service de ce qui a été une zone très mal desservie du rallye. [Cette catégorie] sera le tremplin parfait pour ceux qui passent des deux aux quatre roues motrices, permettant aux pilotes d’apprendre et de perfectionner les compétences nécessaires pour manier les autos à quatre roues motrices, ce qui est une étape importante pour tout pilote.”

“Depuis les premières discussions sur le concept du Rally3, nous avons tous été très enthousiastes quant au potentiel de cette catégorie. Le plafonnement des coûts a été un point de blocage important pour nous, et je pense que 99 999 euros sera un très bon prix pour une voiture à quatre roues motrices d’entrée de gamme, en particulier pour les championnats nationaux et régionaux de rallye dans le monde entier.”

ERC Panne d’intercom pour le Junior ERC Dikel : J’ai juste suivi mes yeux, je n’avais pas le choix 13/11/2020 À 05:00